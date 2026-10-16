Antalya'da sağanak ve rüzgarın ardından Konyaaltı Sahili'nde güneş keyfi başladı - Son Dakika
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Antalya'da sağanak ve rüzgarın ardından Konyaaltı Sahili'nde güneş keyfi başladı

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Antalya\'da sağanak ve rüzgarın ardından Konyaaltı Sahili\'nde güneş keyfi başladı
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Antalya'da 2 gündür etkili olan sağanak ve rüzgarın ardından bugün güneş etkisini gösterdi, Konyaaltı Sahili yeniden hareketlendi. Sahilde yürüyüş, koşu ve bisiklet yapanlar renkli görüntüler oluştururken Kimya Kıvanç (47) da köpeği Atom ile denize girdi.

ANTALYA'da etkili olan sağanak ve rüzgar, yerini güneşli havaya bıraktı. Konyaaltı sahili yeniden hareketlenirken, bazıları denize girdi. Kimya Kıvanç (47) da köpeği 'Atom' ile denize girip, eğlendi.

Kent genelinde 2 gündür etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından bugün güneş etkisini gösterdi. Güneşin etkisiyle Konyaaltı sahil bandında yürüyüş yapan, koşan, bisiklet süren ve spor yapanlar renkli görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının artması ve denizdeki dalgaların durulmasıyla sahile inenler, sonbaharda güneşin keyfini çıkardı. Turistlerin büyük ölçüde kentten ayrılmasıyla kalabalığın azaldığı sahile gelenlerin, çoğunlukla kent sakini olduğu gözlendi. Kiminin bisiklet sürüp yürüyüş yaptığı sahilde kimileri ise denize girdi.

'SAHİLLERİMİZ HER ZAMAN GÜZEL'

Sağanağın ardından serin sulara kendini bırakanlar arasında Kimya Kıvanç ile köpeği 'Atom' da yer aldı. Köpeğiyle denize giren Kıvanç, "Memleketimiz böyle, durmadan hava değişiyor. Ama sahillerimiz her zaman çok güzel. Turistler de gitti, artık gerçekten sahil Atom ile benim. Köpeğim biraz su köpeğidir, sudan çıkmaz. Artık onun mevsimi" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da sağanak ve rüzgarın ardından Konyaaltı Sahili'nde güneş keyfi başladı - Son Dakika
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