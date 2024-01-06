- Antalya'dan Almanya'daki gurbetçileri kıskandıracak selfie

Antalya'da sıcak havayı görenler Konyaaltı Sahili'ne akın etti

Konyaaltı Sahili'nde güneş keyfi yapan Gurbetçi Rıza Bekkaya:

"Çocuklarım Almanya'dan kış fotoğrafı atıyor, bende bu halimin fotoğrafını atıyorum, şaşırıyorlar"

ANTALYA - Antalya'da ocak ayının günlerinde başlayan sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kent sakinleri ve turistler kış ayında denize girmenin keyfini sürerken, kente tatil için gelen bir gurbetçi soğuk hava dalgasının hakim olduğu Almanya'da mont giyen çocuklarına mayosuyla çekindiği selfie fotoğrafını attı. Antalya'nın muhteşem bir şehir olduğunu belirten gurbetçi, "Çocuklarım Almanya'dan kış fotoğrafı atıyor, bende bu halimin fotoğrafını atıyorum, şaşırıyorlar" dedi.

Turizm kenti Antalya'nın Ocak ayının ilk haftasındaki sıcak hava etkisini sürdürüyor. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 21 dereceye kadar çıkarken, güzel havayı fırsat bilen kent sakinleriyle turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin yolunu tuttu. Konyaaltı Sahili'ne gelen vatandaşlardan bazılarının güneşlendiği bazılarının da denize girdiği görüldü. Sahildeki vatandaşların bazılarının öz çekim yaparken, denizde de kanoya binenler gözlemlendi. Denize girmeyenler ise güneşlenmeyi, piknik yapmayı ve balık tutmayı tercih etti.

"Fotoğraf atıyorum, şaşırıyorlar"

Almanya'dan tatil için Antalya'ya gelen Rıza Bekkaya, Antalya'yı çok sevdiğini ve hemen hemen 20 yıldır tatil için kenti tercih ettiğini söyledi. Almanya'da şuanda kış şartlarının çok ağır olduğunu aktaran Bekkaya, "Antalya'yı çok seviyorum, güzel bir yer. Mesafe olarak da Avrupa'ya yakın, 3 saatin üzerinde buraya geliyorum. Buraya geldiğim zaman kendimi daha başka hissediyorum. Denizi, insanları güzel. Onun için de buraya gelmeye her zaman dikkat ediyorum. 2-3 hafta üzerinde burada kalıyorum. Almanya'da çocuklarım şu an kar yağışı ile karşı karşıya. Bana resim gönderiyorlar, ben de onlara gönderiyorum. Şaşırıyorlar ve onlar da burayı çok seviyor. Türkiye'yi çok seviyoruz, onun için buraya hep gelip gidiyoruz. Antalya'nın havası her an güzel. Yazın da olsa kışın da olsa 3-5 gün denize girerim. Çok hoşuma gidiyor, dinleniyorum. O yüzden çoğu zaman Türkiye'ye gelip gidiyorum" diye konuştu.