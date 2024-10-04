Antalya\'da Sokak Köpeği Antalyaspor\'un Yeni Sahibi Oldu

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Satın Alma Sahiplen" sloganıyla her gün can dostları yeni yuvalarına kavuşturuyor. Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden bir köpek de Antalyaspor Kulübü tarafından sahiplenildi. "Akrep" ismi verilen can dost, yeni yuvasına çabuk alıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, can dostları "Satın Alma Sahiplen" sloganıyla sahiplendiriyor. Haziran ayında Aksu Altıntaş Mahallesi'nde bir trafik kazası sonrasında Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek, tedavi altına alınan bir sokak köpeği, gerekli bakım ve operasyonları yapıldıktan sonra sağlığına kavuştu.

Antalyaspor Kulübü de Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi iş birliğinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla köpeği sahiplendi. Can dost Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki yeni yuvasına çabuk alıştı. Görevliler tarafından tesiste kısa bir gezinti yaptırılan can dost, kırmızı beyazlı kulübesinde yeni yaşamına başladı. Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor yetkilileri can dosta "Akrep" ismini verdi.