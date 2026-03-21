Antalya'da Tarihi Burçlara Güvenlik Önlemi

21.03.2026 11:12
Roma Dönemi Kale Kapısı burçları, tramvay titreşimleri nedeniyle tel örgüyle kapatıldı.

Tramvay tehdidindeki 2 bin yıllık burçlara tel örgülü önlem

ANTALYA'da Roma Dönemi'ne ait Kale Kapısı burçlarının çevresi, günde 64 kez geçen eski tip tramvayların oluşturduğu titreşimler nedeniyle yıkılma riskine karşı tel örgüyle kapatıldı.

Antalya'nın simgesi Saat Kulesi'nin batısında yer alan ve Roma Dönemi'ne tarihlenen Kale Kapısı burçlarıyla ilgili risk, Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Ferit Çakır'ın hazırladığı teknik raporla gündeme geldi. Raporda, günde 64 kez geçen eski tip tramvayların oluşturduğu titreşimlerin, tarihi burç ve çevresindeki yapı kalıntıları üzerinde yıkım riski oluşturabileceği belirtildi. Prof. Dr. Çakır raporunda, tramvay hattındaki titreşimlerin özellikle eski tip araçlar nedeniyle ciddi etkiler oluşturduğunu belirterek, rayların altına titreşimi azaltacak izolasyon sistemi yapılması gerektiğini ifade etti.

BELEDİYEYE BAŞVURU

Eski Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü, koruma ve restorasyon uzmanı Cemil Karabayram da son dönemde yaşanan şiddetli yağmur ve fırtınalarla birlikte burç yapısındaki riskin artması nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçeyle başvurup, uyarıda bulundu. Karabayram dilekçesinde, Kale Kapısı'ndaki Roma dönemi burç yapısının iklimsel etkiler, şiddetli yağmur ve fırtına ile tramvay hattının oluşturduğu titreşimler nedeniyle ciddi risk altında olduğunu belirtti. Karabayram, tarihi yapının üst örtüsündeki kiremit ve harçların mukavemetini kaybettiğine dikkati çekerek, gerekli önlemlerin alınmaması halinde rüzgarın etkisiyle düşebilecek parçaların can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabileceğini ifade etti.

BURÇLARIN ETRAFINA TEL ÖRGÜ

Bilim insanlarının uyarıları sonrası mülkiyeti Muratpaşa Belediyesi'ne ait Kale Kapısı'ndaki burç yapısının çevresi tel örgüyle kapatıldı. Alınan önlemin olası düşmelere karşı geçici güvenlik amacı taşıdığı belirtilirken, tarihi yapının korunmasına yönelik kalıcı çözüm için restorasyon ve teknik önlemler gerektiği vurgulandı.

'BU ÖNLEM YETERLİ DEĞİL'

Eski Antalya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Bakır, tel örgü uygulamasının doğru bir çözüm olmadığını söyledi. Bakır, "Aslında en doğrusu buranın sağlıklı bir restorasyonunun yapılması. Yapının detaylı tespitlerinin yapılıp ölçüm sensörleri yerleştirilmesi, tramvay hattının etkisinin bilimsel olarak izlenmesi ve buna göre restorasyon projelerinin hazırlanarak Koruma Kurulu'nun onayından geçirilmesi gerekir. Bu görüntü hem estetik olarak hoş değil hem de yapıyı koruyacak bir çözüm değil" dedi.

'KALICI ÇÖZÜM RESTORASYON'

Tel örgünün olası riskleri tamamen ortadan kaldırmayacağını belirten Bakır, "Yukarıdan düşecek bir parça rüzgarın etkisiyle tel örgünün dışına bile düşüp, tehlike oluşturabilir. Geçici bir önlem olarak üst kısmına file gerilerek düşebilecek parçaların engellenmesi düşünülebilir. Ancak asıl yapılması gereken, surların ve tarihi yapıların tamamı için restorasyon projelerinin hazırlanması ve bu eserlerin hem korunması hem de güvenli hale getirilmesidir" diye konuştu.

G

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 11:22:27.
