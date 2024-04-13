Antalya'da Teleferik Kazasında Mahsur Kalan 174 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Teleferik Kazasında Mahsur Kalan 174 Kişi Kurtarıldı

Antalya\'da Teleferik Kazasında Mahsur Kalan 174 Kişi Kurtarıldı

Antalya'da teleferik kabininin tabanının kopması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları sonucunda havada asılı kalan 174 kişi tamamıyla kurtarıldı. AFAD Başkanı Okay Memiş, kazanın teleferik direğindeki bir vida kırığından kaynaklandığını belirtti. Kurtarma operasyonunda 2 bin 202 personel görev aldı.

13.04.2024 17:22  Güncelleme: 17:26
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Antalya'da teleferik kabininin tabanının kopması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin yaralandığı kazanın ardından, teleferik kabinlerinde havada asılı halde mahsur kalan 174 kişinin tamamı kurtarıldı. Kazanın dün meydana geldiği saat 17.28'den bu yana, helikopterlerle yapılan ve ilgili tüm kurumlardan 2 bin 202 personelin katıldığı kurtarma çalışmaları aralıksız, yaklaşık 23 saatin ardından tamamlandı. AFAD Başkanı Okay Memiş, "Analizlerimiz neticesinde teleferik direğinin tepesindeki bir vida kırığı gibi tespit ettiğimiz kırık neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim." dedi.

Teleferik kazasında kabinde mahsur kalan son kişi saat 16.00 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldı. Kurtarma operasyonun tamamlanmasının ardından, bölgede bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, gazetecilere açıklama yaptı.

"SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

AFAD Başkanı Memiş 174 kişinin başarılı bir şekilde tahliye edildiğini bildirdi. Olayda 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını kaydeden Memiş, tahliyeleri yapılan 11 kişinin de kontrol maksatlı hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini veren Memiş, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar AFAD'ın koordinasyonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'mız, Jandarma'mız, Emniyet teşkilatımız, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı birimlerimiz özellikle Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Orman Genel Müdürlüğümüz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ekiplerimiz, 112 sağlık ekipleri, Kızılay ve UMKE ekiplerimiz, bizimle akredite olan sivil toplum kuruluşlarımız tarafından toplam 2 bin 202 kişilik ekiple bu operasyon durmaksızın icra edilmiştir.

Konunun uzmanı olan arkadaşların ifadesine göre çok riskli ama bir o kadar da dengeli ve özenli bir şekilde müdahale yapılarak havada asılı kalan 174 vatandaşımızın tamamı, bunlardan yaklaşık 90'ı hava kuvvetleri helikopterleri tarafından, kalanlar ise yerden müdahale edilerek kurtarılmıştır. Çalışmalar devam ediyor. Adli merciler bu konuda gerekli tahkikatı yapacaktır. Bizim gözlemlerimiz ve analizlerimiz neticesinde teleferik direğinin tepesindeki bir kırık, yani sağlam duran bir direğin tepesinde bir vida kırığı gibi tespit ettiğimiz kırık neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim."

"BİLİRKİŞİLER ÇALIŞMAYA BAŞLADI"

Antalya Valisi Hulusi Şahin de açıklamasında şunları kaydetti:

"174 kazazedeyi burunları dahi kanamadan başarılı bir yer ve kara operasyonu ile tahliye ettik. Bu, dünyada dahi bu kadar süratte ve başarıda operasyonu yapabilecek bir organizasyon bulunmuyor. Hava Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarımıza bağlı hava unsurlarımız da bu çapta, böyle bir coğrafyada böyle bir operasyonu ilk defa yapmışlardır. İlk defa yapıyor olmalarına rağmen büyük bir başarıyla hayatlarını tehlikeye atarak hem pilotlarımız hem de ekipleri büyük bir başarı elde ettiler. Beş bilirkişi çalışmaya başladı. Çalışmalar devam edecek. Adli, idari ve teknik süreç devam edecek."

Öte yandan, kurtarma çalışmalarında görev alan Milli Savunma Bakanlığı'nın tahsis ettiği bir uçak ve helikopterin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterler de tahliyeleri gerçekleştirdi. Kurtarma çalışmalarına çevre illerden belediyelerden gönderilen personel ve araçlar da destek verdi.

Milli Savunma Bakanlığı da kurtarma çalışmalarına ilişkin X hesabından görseller paylaştı.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada da teleferik kazasıyla ilgili kurtarma çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, olaya ilişkin bilgi aktarıldı.

Kaynak: ANKA

Okay Memiş, Antalya, AFAD, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Teleferik Kazasında Mahsur Kalan 174 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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