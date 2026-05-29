Antalya'da Trafik Kazası: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

1) HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI ÇOCUK ÖLDÜ

ANTALYA'da yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı çocuk, hayatını kaybetti. Çocuğun üzerinden Emirhan S. (13) adına düzenlenmiş otobüs kartı çıktı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı şehir merkezi istikametinde meydana geldi. Abdullah K.'nin kullandığı (19) 07 AZH 25 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısındaki tramvay durağına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre savrulan çocuk, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun üzerinden 'Emirhan S.' adına düzenlenmiş şehir içi otobüs kartı çıktı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, sürücü Abdullah K. gözaltına alındı.

'HIZLI GİDİYORDU'

Kazaya tanık olan Ahmet Yıldız, çocuğun yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığını belirterek, "Tahminen tramvay durağına geçecekti. O sırada beyaz araç ışıklardan geçmeye çalıştı. Tahminen yeşili kurtarmaya çalıştı. Hızlı gidiyordu, sol şeritten geldi. Çocuğun sağ tarafından vurdu, fırlattı" dedi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yolun karşısına geçmek için hareket ettiği sırada hafif ticari aracın çarptığı çocuğun metrelerce savrulduğu görüldü.

2) SAĞANAĞIN ETKİLİ OLDUĞU AMASRA'DA BAYRAM YOĞUNLUĞU

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, sağanağa rağmen Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor. 9 günlük tatilin ilk 6 gününde, ilçeye toplam 30 bin 708 araç girişi oldu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Amasra, Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi gördü. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken ilçeye 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde toplam 30 bin 708 araç giriş yaptı. Sabah saatlerinde başlayan sağanağa rağmen turistlerin yoğunluğu devam etti. İlçeye gelen turistler, yağmurluklarla ve şemsiyelerle Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı'nda yoğunluk oluşturdu. Restoranlardaki deniz ağırlıklı mutfak kültürü ve özel salatası da ilgi çeken ilçeye Bartın Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre; cumartesi günü 6 bin 808, pazar günü 3 bin 727, pazartesi günü 4 bin 534, arife günü 4 bin 575, bayramın 1'inci günü 5 bin 664, bayramın 2'nci günü 5 bin 400 araç girişi oldu. 6 bin 600 nüfusu bulunan ilçeyi 6 günde 110 bine yakın günübirlik tatilcinin ziyaret ettiği öğrenildi.