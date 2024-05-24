Antalya'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Antalya\'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Antalya'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında Yörük Kahvaltısı etkinliği düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Türk mutfağının tanıtımı ve turizme katkı sağlanması amaçlandı. Etkinlikte, Yörük kahvaltısı ve çeşitli Türk lezzetleri ikram edildi.

24.05.2024 13:56
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Antalya'da "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla, Yörük Kahvaltısı etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yapılan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde program gerçekleştirildi.

Vali Hulusi Şahin, burada yaptığı konuşmada, etkinliklerle Türk mutfağını tanıtmayı ve turizm kentlerinde turizm faaliyetlerine dahil ederek ekonomiye katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Haftanın bu yıl sürdürülebilirlik ve yöresel ürün temasıyla yapıldığını belirten Şahin, "Antalya buna çok uygun. Bizim Yörük kültürümüzde her şey değerlendirilir, kullanılır. Buna göre bir mutfak gelişmiştir. Etkinliğimizde tanıttığımız lezzetlerin hepsi elde ne varsa onlarla hazırlanmış şeyler. Bunları tanıtmak için konsolos ve başkonsoloslarımızı misafir ettik. Bu konuda amiral gemimiz olan Olgunlaşma Enstitüsü öncülüğünde bir etkinlik yaptık. Türk mutfağı, Türk kültürünün çok önemli parçasıdır. Antalya ve Türkiye turizmine de çok ciddi katkılar sağlayacak potansiyele sahiptir. Bunu geliştirmek için çalışıyoruz. Coğrafi işaret sayısını arttırmanın da arayışı içerisindeyiz. İnşallah bu konuda da önemli mesafe kat edeceğiz." diye konuştu.

Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Zeki Özen ise Türk mutfağının tanıtımının önemine değindi.

Türk mutfağındaki lezzetli birçok ürünün tanıtıma ihtiyaç duyduğunu anlatan Özen, "Bunları popülerlikleri artırılarak yeni nesillere tanıtmamız, onların sahip çıkmasını sağlamamız gerekiyor. Bugün en önemli görevimiz bu olmalı. Bu anlamda Türk Mutfağı Haftası çok değerli. Hepimizin mutfağımıza sahip çıkması gerek. Biz de üyelerimizle buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte katılımcılara Yörük kahvaltısının tanıtımına yönelik, Tarhana çorbası, coğrafi işaretli kıymalı serpme börek, bazlama, pişi, ovmaç, çeşitli mezeler ve içecekler ikram edildi.

Programa, Vali Şahin'in eşi Ebru Şahin, Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Kırgızistan'ın Antalya Başkonsolosu Rustam Koshonov, Almanya Konsolosu Wolfgang Wessel, Ukrayna Konsolosu Oleksandr Voronin, çeşitli konsoloslukların ve kurumların temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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