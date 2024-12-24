Antalya'da Turuncu Kodla Yağış Uyarısı: Şehir Yağmurla Boşaldı - Son Dakika
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Antalya'da Turuncu Kodla Yağış Uyarısı: Şehir Yağmurla Boşaldı

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Meteoroloji'nin turuncu ve sarı kodlu sağanak yağış uyarısının ardından, Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, şehir hayatını olumsuz etkiledi. Trafikte aksamalar yaşanırken, Konyaaltı Sahili kalabalık olmasına rağmen yağışlarla boşaldı. AFAD, taşımalı eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdı.

24.12.2024 12:22  Güncelleme: 12:32
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Turuncu kodla uyarılan Antalya güne yağışla başladı

Soğuk havalara rağmen kalabalığın yaşandığı Konyaaltı Sahili uyarı sonrası gelen yağışlarla boşaldı

ANTALYA - Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün turuncu ve sarı kodlu sağanak yağış uyarısının ardından Antalya ve ilçelerinde sabah saatlerinde yağmur etkisini göstermeye başladı. Aralıksız süren yağış, şehir hayatını olumsuz etkiledi. Trafikte aksamalar yaşanırken, caddeler ve sahiller boşaldı.

Dün gerçekleştirilen AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, şehir genelinde su birikintilerine neden olurken, araçların trafikteki ilerleyişi yavaşladı. Soğuk havalara rağmen kalabalığın yaşandığı Konyaaltı Sahili, yağışların etkisiyle boşalırken sahilde dalgalar oluştu.

Fırtına ve hortum riski var

Antalya'nın merkez ilçeleriyle birlikte Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Alanya, Aksu, Serik, Manavgat ve İbradı'da etkili olması beklenen yağışlarla birlikte şiddetli rüzgar uyarısında da bulunan Meteoroloji, vatandaşları dikkatli olmaya ve gerekli önlemleri almaya davet etti.

Yetkililer alarma geçti

AFAD, Devlet Su İşleri (DSİ), belediyeler, emniyet ve diğer güvenlik birimleri olumsuzluklara karşı tedbir alırken, Antalya genelinde yağışların gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Antalya\'da Turuncu Kodla Yağış Uyarısı: Şehir Yağmurla Boşaldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Turuncu Kodla Yağış Uyarısı: Şehir Yağmurla Boşaldı - Son Dakika

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