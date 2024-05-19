Antalya'da Uluslararası Antalya Türkiye Fly 2 Troy Havacılık Festivali Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Uluslararası Antalya Türkiye Fly 2 Troy Havacılık Festivali Gerçekleştirildi

Antalya\'da Uluslararası Antalya Türkiye Fly 2 Troy Havacılık Festivali Gerçekleştirildi

Antalya'da düzenlenen 'Uluslararası Antalya Türkiye Fly 2 Troy' havacılık festivaline Almanya, İtalya, Avusturya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'dan 18 pilot katıldı. Festivalde akrobasi gösterileri, model uçak gösterileri ve Devlet Opera ve Balesi konseri gibi etkinlikler yer aldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, festivalin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile örtüştüğünü belirterek, gençlerin havacılığa ilgisiyle başarılabilecek bir iş olduğunu vurguladı.

19.05.2024 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da, "Uluslararası Antalya Türkiye Fly 2 Troy" adı verilen havacılık festivali gerçekleştirildi.

Türk Hava Kurumu Antalya Şubesi ev sahipliğinde Antalya Karain Havacılık Merkezi'nde düzenlenen festivale Almanya, İtalya, Avusturya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'dan 18 pilot uçaklarıyla katıldı.

Akrobasi pilotu Oğuzhan Cabıoğlu'nun Extra 300L uçağı ile yaptığı gösteri izleyicilerden alkış aldı.

Festival kapsamında, Antalya'daki çeşitli okullardan 50 öğrenci, uçaklarla gökyüzüne çıkarıldı.

Etkinlikte jet ve model uçakların gösterileri de yer aldı, Devlet Opera ve Balesi sanatçıları konser verdi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile havacılık festivalinin çok güzel bir şekilde örtüştüğünü söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünün anlamını bugün daha iyi anladıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Dünyada artık hem sivil hem de askeri alanda her şey havadan dönüşüyor. Eskiden deniz hakimiyeti teorisi vardı. Yani denizlere hakim olan dünyaya hakim olurdu. Bugün geldiğimiz noktada, havaya hakim olan dünyaya hakim olur. Belki havayı da geçti, uzaya hakim olan dünyaya hakim olur. Bu iş ise gençlerle olabilecek bir iş. Gençlerin havacılığa ilgisiyle başarılabilecek bir iş. Türkiye'nin küresel en önemli markası Türk Hava Yolları bir devlet şirketidir. Dünyada müthiş bir başarı elde etmiş durumda. İnşallah bunları taçlandıracağız."

Vali Şahin, konuşmasının ardından Ultralight sınıfı 2 kişilik uçakta, yolcu koltuğunda oturarak uçtu.

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi, Hulusi Şahin, Lüksemburg, Avusturya, Hollanda, Gençlik, Belçika, Almanya, Türkiye, Antalya, İtalya, Pilot, Spor, Havacılık, Turizm, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Uluslararası Antalya Türkiye Fly 2 Troy Havacılık Festivali Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:46 Başrolde yine aynı isim var Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
17:19 İki hoca da tüm kozlarını oynadı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11’ler belli oldu İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu
17:16 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi
16:52 Polis olmasa kim bilir neler olurdu Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
16:31 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor
17:11 Fondaki şarkıyı görmeniz lazım Sneijder’in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur Fondaki şarkıyı görmeniz lazım! Sneijder'in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur
16:13 Hatayspor’dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik Hatayspor'dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik
15:22 Eşini gecenin 3’ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşini gecenin 3'ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü
15:12 Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:02 İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
15:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu
14:25 5 parti ’Kurtuluş İttifakı’ çatısı altında birleşti 5 parti 'Kurtuluş İttifakı' çatısı altında birleşti
14:15 Kongo’da hareketli dakikalar Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi
14:13 Su altında panik anları Dalış sırasında depreme denk geldiler Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 18:20:11. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Uluslararası Antalya Türkiye Fly 2 Troy Havacılık Festivali Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement