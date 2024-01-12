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Antalya'da Vurgun Operasyonu: 29 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Antalya'da Vurgun Operasyonu: 29 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Antalya merkezli 10 ilde düzenlenen 'Vurgun Operasyonu'nda gözaltına alınan 32 şüpheliden 29'u adliyeye sevk edildi. Suç örgütünün kendi kontrolündeki şirketler üzerinden 50 milyon 440 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

Antalya\'da Vurgun Operasyonu: 29 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
12.01.2024 - 10:55,  Güncelleme: 10:59
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Antalya merkezli 10 ilde, çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Vurgun Operasyonu"nda gözaltına alınan 32 şüpheliden 29'u adliyeye sevk edildi.

Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında suç örgütünün kendi kontrolünde bulunan şirketlerin üzerinden 11 farklı şirket sahibini 50 milyon 440 bin lira dolandırıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 32 zanlıdan 29'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 29 zanlı güvenlik önlemleri arasında Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.

Diğer 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, 9 Ocak'ta, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmada 5 farklı şirket üzerinden 11 ayrı müştekinin 50 milyon 440 bin lirasının dolandırıldığı tespit edilmiş ve Antalya merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Çorum ve Afyonkarahisar'da 34 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalanmış, zanlılara ait 3 depodaki mallara, sahte çekler ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.

Kaynak: AA
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