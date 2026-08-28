Antalya'da Yangın: 1 Ev Küle Döndü - Son Dakika
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Antalya'da Yangın: 1 Ev Küle Döndü

Antalya\'da Yangın: 1 Ev Küle Döndü
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Antalya Aksu'da başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı; 1 ev kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA'da çalılıkta başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede evlere ve ormana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alınan yangında 1 ev kullanılmaz hale gelirken, sera ve tarım arazileri de zarar gördü.

Yangın, Aksu ilçesi Mandırlar Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında çıktı. Evlerin bulunduğu bölgedeki çalılık alanda yangın başladı. Alevlerin yükseldiği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler bir anda ormana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale etti.

1 EV YANDI

Yangın, seraları ve tarım arazilerini geçerek çok kısa sürede evlerin olduğu bölgeye ulaştı. Alevlerin arasında kalan 1 ev ise yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın söndürme uçağı ve helikopterlerin havadan müdahale ettiği alevler, rüzgar nedeniyle farklı bölgelerden yükselmeye devam etti. Yangına müdahale eden hava araçlarını vatandaşlar evlerin çatısından izledi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BAŞKAN YILDIRIM, VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ

Bölgede yangından etkilenen vatandaşları ziyaret eden Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, "Kuru rüzgar, otların hızlı bir şekilde yangını devam ettirmesi bayağı işimizi zorlaştırdı. Orman Bölge Müdürlüğümüz gerek hava araçlarıyla, gerekse arazözleriyle destek verdiler. Şu an soğutma çalışmaları yapılmakta. Fakat bir tane ev, seralar, zeytin bahçeleri, narenciye bahçeleri zarar gördü. Belediye olarak sabaha kadar burada nöbet tutacağız. Soğutmadan sonra rüzgarın tesiriyle tekrar yangın çıkabilir. Köylülerin dediğine göre elektrik telinden çıkan kıvılcımla başlamış" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Yangın: 1 Ev Küle Döndü - Son Dakika

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