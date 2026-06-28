Antalya'da Yangın Çıkartan Genç Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Yangın Çıkartan Genç Kurtarıldı

Antalya\'da Yangın Çıkartan Genç Kurtarıldı
28.06.2026 16:17
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Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen B.M.D., tartışma sonrası odasını ateşe verdi. İtfaiye kurtardı.

ANTALYA'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen B.M.D. (27), televizyon kumandası nedeniyle annesiyle tartıştıktan sonra kendisini kilitlediği odayı ateşe verdi. Dumandan etkilenen B.M.D.'yi, itfaiye ekipleri kapıyı kırıp kurtardı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen B.M.D. ile annesi İkbal Kaçar arasında iddiaya göre dün akşam TV kumandası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kendi evine giden İkbal Kaçar, bugün öğle saatlerinde oğlunu aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine İkbal Kaçar, oğlunun, anneannesi ve dedesiyle birlikte yaşadığı Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2247 Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki daireye geldi.

ANNE POLİSİ ARADI, ODADAN DUMAN YÜKSELMEYE BAŞLADI

B.M.D., annesinin akşamki televizyon kumandası nedeniyle çıkan tartışmada sesini yükselttiğini söyleyip, evin içinde bağırmaya başladı. Bu sırada içeri giren İkbal Kaçar ile oğlu arasında arbede yaşandı. Daha sonra B.M.D., kendisini odaya kilitleyip, kapının arkasına da dolabı çekti. İkbal Kaçar durumu polise haber verdi. Saat 13.30 sıralarında B.M.D.'nin kendisini kilitlediği odadan duman çıkmaya başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, adrese itfaiye ve sağlık ekibi çağırdı.

DUMANDAN ETKİLENDİ, AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri odada B.M.D.'yi çıkardıktan sonra alevlere müdahale etti. Dumandan etkilenen B.M.D.'nin dış kapının önünde bir süre kaldırımda otururken zaman zaman öksürdüğü görüldü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B.M.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

APARTMANDA YAŞAYANLAR KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTI

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürürken, dairede ise zarar oluştu. Yangın sırasında yoğun duman nedeniyle apartmanda yaşayanlar tedbir amacıyla binayı tahliye etti.

'HERKES KORKU İÇERİSİNDE'

Eşi ve çocukları olay sırasında evde bulunan ve işini bırakarak gelen Yusuf Ateş, "Bu apartmanda oturuyorum. Daha önce de bu arkadaş intihar etmek için çatıya çıkmıştı. Annesiyle konuşmuştuk ve 'Bir daha böyle bir şey olmayacak' demişti. Burada çocuklarımız var. Onların psikolojisi bozuldu. Apartmanda hamile kadınlar var ve her an her şey olabilir. Herkes korku içerisinde. O an psikolojisi bozuksa saldırabilir. Bugün de yangın çıkartmış. Biz de bu apartmanda oturduğumuz için evimiz de yanabilir. Biz kendisinden şikayetçiyiz. Kanun ne gerektiriyorsa o konuda kendilerinden şikayetçiyiz" dedi.

'BEN DE ÇOCUĞUMDAN ŞİKAYETÇİYİM'

Yaşananları gazetecilere anlatan anne İkbal Kaçar, "Oğlumun psikolojik sorunları var. Uzun zamandır tedavi görüyor. Bu tip krizler geçirdiği zaman böyle oluyor. Çok yere ulaşmaya çalıştım ama kimse yardımcı olmadı. Böyle olan çocukların hastaneye yatırılmasını istiyorum. Bugün evde değildim, dün akşam TV'yi yaptırmıştım, kumandasını istedim. 5- 6 kere seslendim ama cevap alamadım. Ben de bu esnada sesimi yükselttim. 'Neden bana sesini yükselttin' diye atak geçirmiş. 'Annem bana sesini yükseltti' diye kafasında kurmuş. Kapıya geldim ancak açmadı. Ben de polisi aradım. Onları aradım diye de kendisini odaya kapattı. Dolabı da kapıya çekerek kapattı. Odada ateş çıktı ve o da orada yanacaktı eğer polisler olmasaydı. Şimdi hastaneye götürdüler. Kendisiyle yaşadığım arbedede kolum kesildi, kafam şişti. Bu tür çocukların hastanede tedavi edilmeden çıkmasını istemiyorum. Apartman sakinleri oğlumu istemiyor, ailemi değil. Kendileri çok haklı. Ben de kendi çocuğumdan şikayetçiyim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Antalya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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