Antalya'da Yangında 7 Aylık Hamile ve Çocukları Hayatını Kaybetti
Antalya'da Yangında 7 Aylık Hamile ve Çocukları Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Yangında 7 Aylık Hamile ve Çocukları Hayatını Kaybetti
23.03.2026 18:09
Antalya'da çıkan yangında hamile Leyle Elali ve 5 çocuğu hayatını kaybetti. Cenazeleri Suriye'ye götürülecek.

ANTALYA'da konteynerde çıkan yangında yaşamını yitiren 7 aylık hamile Leyle Elali (27) ile 5 çocuğunun cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, Suriye'nin Münbiç kentinde defnedilecek.

Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nde 20 Mart'ta saat 01.30 sıralarında Suriyeli ailenin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale edip, söndüren ekiplerin konteynerde yaptığı aramada 7 aylık hamile Leyle Elali ile çocukları Muna Ahmed (9), Fatma Ahmed (8), Hayat Ahmed (7), Iman Ahmed (5) ve Mahmud Ahmed'in (4) cansız bedenlerine ulaşıldı. Dumandan etkilenen Şevvah Ahmed (29), Mahmud Ahmed (53) ve Ahmed Ahmed (2) ile Türk vatandaşı işletme sahibi Rahman Genç (51) ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Söndürme çalışmalarına yardım ederken yaralanan kişi de hastaneye götürüldü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

CENAZELER SURİYE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda, 3 gün önce kente gelen Leyle Elali'nin babasından kan örneği alınarak DNA testi yapıldı ve kimlikler tespit edildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Leyle Elali ile 5 çocuğunun cenazeleri, bugün yakınları tarafından teslim alındı. Elaili'nin babası, gözyaşları içinde kızı ve torunlarına veda etti. Hava yolu ile Gaziantep'e nakledilecek cenazeler, ardından kara yolu ile götürülecekleri Suriye'nin Münbiç kentinde defnedilecek.

Kaynak: DHA

Antalya, Münbiç, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yangında 7 Aylık Hamile ve Çocukları Hayatını Kaybetti - Son Dakika

İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
El frenini çekmeyi unuttuğu aracını durdurmaya çalışırken yaşamını yitirdi El frenini çekmeyi unuttuğu aracını durdurmaya çalışırken yaşamını yitirdi
3 şut, 2 gol Erzurumspor liderliği geri aldı 3 şut, 2 gol! Erzurumspor liderliği geri aldı
La Liga’da çılgın maç 3-0’dan tarihi geri dönüş La Liga'da çılgın maç! 3-0'dan tarihi geri dönüş
’’İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde fosfor bombası kullandı’’ iddiası ''İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı'' iddiası
Şampiyonluk 4 dakikada geldi Lig Kupası’nda zafer Manchester City’nin Şampiyonluk 4 dakikada geldi! Lig Kupası'nda zafer Manchester City'nin
Barış Alper Yılmaz’ın talipleri artıyor Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor
Bağdat Havalimanı’na saldırı: 5 yaralı Bağdat Havalimanı'na saldırı: 5 yaralı
Ertan Torunoğulları’ndan transfer çıkarması O maçta görüntülendi Ertan Torunoğulları'ndan transfer çıkarması! O maçta görüntülendi

17:58
Milli Takım kampınına damga vuran ziyaret
Milli Takım kampınına damga vuran ziyaret
17:55
Atilla Taş’tan Erol Köse’ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
17:44
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
17:39
Ne oldu sana Muslera Son hali çok şaşırttı
Ne oldu sana Muslera? Son hali çok şaşırttı
17:30
N’Golo Kante yine kendine hayran bıraktı
N'Golo Kante yine kendine hayran bıraktı
17:00
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
16:54
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düştüğü yer 3 aydır evden çıkmıyormuş
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! 3 aydır evden çıkmıyormuş
16:30
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş
16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
