Antalya'da Yumrukla Öldürülen Çiçekçi - Son Dakika
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Antalya'da Yumrukla Öldürülen Çiçekçi

Antalya\'da Yumrukla Öldürülen Çiçekçi

Eşref Yunus Yıldırıcı, Kıvanç Şensöz'ün saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Organ bağışı yapılamadı.

18.10.2024 16:32
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ANTALYA'da Kıvanç Şensöz'ün (31) attığı tek yumrukla komaya giren çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı (29), hayatını kaybetti. Yıldırıcı'nın kardeşi Firdevs Yıldırıcı, "Ağabeyimin organlarının başka insanlara can vermesini, başka vücutlarda can bulmasını istedik. Ama karşı taraf yüzünden otopsi yapılmak zorunda kaldı. Otopsi yüzünden organ bağışı yapılamadı" dedi.

Spor hocalığı ve barlarda korumalık yapan Kıvanç Şensöz'ün yabancı uyruklu eşi, sosyal medya platformunda oluşturdukları farklı hesap ve sayfalarda çiçek satışı yapıyor. Yıllardır aynı bölgede çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı, kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı (25) ve babaları Muhammet Yıldırıcı (60) da sosyal medyada açtıkları hesapta çiçek ve buket fotoğrafları paylaşarak satışa sunuyor. Firdevs Yıldırıcı, geçen günlerde bir çiçek fotoğrafının ekran görüntüsünü alarak, kendi iş yerinin sosyal medya hesaplarında paylaştı. Yıldırıcı'nın paylaştığı yüzü net görünmeyen fotoğrafı gören Kıvanç Şensöz, "Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız" diyerek tepki gösterdi.

YUMRUKLA DÜŞÜRDÜ, DEFALARCA TEKMELEDİ

Firdevs Yıldırıcı, tepki üzerine fotoğraftaki kadının yüzünün buzlandığını, kırpıldığını, hata yaptığını belirterek özür diledi. Kıvanç Şensöz, hatayı yaptığını iddia ettiği Eşref Yunus Yıldırıcı ile yüz yüze görüşmek için 12 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki çiçek deposuna gitti. Eşref Yunus Yıldırıcı, özür dilemek için Şensöz'ün yanına gitti. Bu sırada Şensöz, bir anda yumruk atarak Yıldırıcı'yı yere düşürdü. Yıldırıcı'yı defalarca tekmeleyen Şensöz'ü, dayısı Ali Okur kurtardı. Yerden kalkamayan Yıldırıcı için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, bilinci kapalı Yıldırıcı'yı Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Eşref Yunus Yıldırıcı'nın beyin kanaması geçirdiği, durumunun kritik olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Kıvanç Şensöz ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YUMRUK VE TEKMELEME ANLARI KAMERADA

Eşref Yunus Yıldırıcı'nın darbedildiği anlar, çiçek deposunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Kıvanç Şensöz'ün depoya giren Eşref Yunus Yıldırıcı'ya aniden yumruk attığı ve yere düştükten sonra tekmelediği görüldü. Olay sırasında sesleri duyup koşarak gelen dayı Ali Okur'un duruma müdahale ederek, "Sen ne yaptın?" sorusu üzerine Kıvanç Şensöz'ün "Karımın fotoğraflarını paylaşırsa bu şekilde olur" dediği görüntülere yansıdı. "Aklın başında mı" sorusuna ise Şensöz'ün "Değil" karşılığını vermesi, bir kadının feryat etmesi dikkati çekti.

BU SABAH YAŞAMINI YİTİRDİ

Kepez Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 7 gündür tedavisi süren Eşref Yunus Yıldırıcı'nın, dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Yıldırıcı'nın organlarının bağışlanmasına karar verdi. Ancak organların alınması halinde otopsi yapılamayacağı gerekçesiyle bu karardan vazgeçildi. Bu sabah yaşamını yitiren Yıldırıcı'nın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

'AĞABEYİMİN SAĞLIK SORUNU YOKTU'

Babası Muhammet Yıldırıcı ve yakınlarıyla beraber ağabeyinin cenazesini almak için morga gelen kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı, "Ağabeyimin beyin ölümü gerçekleşmişti ancak bugün sabah saatlerinde kalbi durdu. Önce beyne vurulan darbeden kaynaklı beyin kanaması geçirdi. O yumruğu vurduğu yer, ağabeyimi bitirdi. Ağabeyimi bu duruma sokan ve ölümüne neden olan karşı taraf, 'Kalp krizinden öldü. Birçok kez onu polikliniğe götürdüm' diyor. Halbuki böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü ağabeyimin herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Bu söylenenler yalan" dedi.

'KARŞI TARAF SUÇLARINI HAFİFLETMEK İSTİYOR'

Ağabeyinin organlarıyla başka insanlara can olmasını istediğini, ancak karşı tarafın iddiaları nedeniyle bu durumdan vazgeçmek zorunda kaldıklarını belirten Firdevs Yıldırıcı, "Ağabeyimin organlarının başka insanlara can vermesini, başka vücutlarda can bulmasını istedik. Ama karşı taraf yüzünden otopsi yapılmak zorunda kaldı. Otopsi yüzünden organ bağışı yapılamadı. Karşı taraf suçlarını hafifletmek istiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Yumrukla Öldürülen Çiçekçi - Son Dakika

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