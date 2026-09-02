Antalya'daki Savaş Protestosunun Simgesi Evangelina Gündüz Milli Takım Peşinde - Son Dakika
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Antalya'daki Savaş Protestosunun Simgesi Evangelina Gündüz Milli Takım Peşinde

Antalya\'daki Savaş Protestosunun Simgesi Evangelina Gündüz Milli Takım Peşinde
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2022 yılında Antalya'da Rusya-Ukrayna savaşı protestolarında megafonla binlerce kişiye seslenen Evangelina Gündüz, şimdi ritmik jimnastikte uluslararası başarılara imza atıyor. Antalyaspor'un lisanslı sporcusu olan 12 yaşındaki genç yetenek, Kıbrıs'ta 3 altın madalya kazandı; hedefi ise milli takım forması giyerek Türkiye'yi temsil etmek. Başarılı sporcu, eğitimdeki üstün performansıyla da dikkat çekiyor.

RUSYA-Ukrayna savaşının başladığı 2022 yılında Antalya'da düzenlenen protestoların simge isimlerinden Evangelina Gündüz (12), ritmik jimnastikteki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceler elde eden Gündüz'ün hedefi milli takım, hayali ise Türkiye'yi dünya arenasında temsil etmek.

Rusya ile Ukrayna arasında 2022 yılında başlayan savaşın ardından Antalya'da gerçekleştirilen protestolarda yer alan Evangelina Gündüz, o dönem eline aldığı megafonla binlerce kişiye seslendi. Aradan geçen 4 yılda ritmik jimnastikte önemli başarılara imza atan Evangelina, şimdi Türkiye Milli Takımı'na girebilmek için ter döküyor. Antalya spor'un lisanslı sporcusu olan Evangelina, Bosna Hersek, Azerbaycan ve Kıbrıs gibi ülkelerde katıldığı uluslararası organizasyonlarda dereceler elde etti. 2024 yılında Kıbrıs'ta düzenlenen bir yarışmadan 3 altın madalyayla dönen genç sporcu, Türkiye'de de bireysel ve grup kategorilerinde dereceler kazandı. Yaz döneminde günde yaklaşık 8 saat, haftada 6 gün antrenman yapan Evangelina, yoğun spor hayatının yanı sıra eğitimindeki başarısıyla da dikkati çekiyor. Genç sporcunun en büyük hedefi ise milli takım formasını giyerek Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek.

YURT DIŞINDA DERECELER ELDE ETTİ

Babası Türk, annesi Ukraynalı olan Evangelina Gündüz, jimnastiğe 4 yaşında başladığını belirterek, "Bir süre devam ettikten sonra ara verdim. Ara verdiğim dönemde dans ve müzikle ilgilendim. 7 yaşındayken yeniden spora dönmek istediğimi aileme söyledim. Annem beni Antalyaspor'a getirdi ve ritmik jimnastiğe yeniden başladım. Antalyaspor'da lisanslı sporcuyum. Hem uluslararası yarışmalara hem de Türkiye genelindeki yarışmalara katılıyorum. Bosna Hersek, Azerbaycan ve Kıbrıs gibi ülkelerde düzenlenen uluslararası yarışmalarda dereceler elde ettim" dedi.

EN BÜYÜK HEDEFİ MİLLİ TAKIM SPORCUSU OLMAK

Hayatının büyük bölümünü antrenmanlarda geçirdiğini ifade eden Evangelina Gündüz, "Türkiye'de hem bireysel hem de grup olarak yarışmalara katıldım. Okul müsabakalarında aldığımız puanlarla Türkiye üçüncüsü olmuştuk. 2024 yılında Kıbrıs'ta 3 altın madalya kazanarak Türkiye'ye dönmüştüm ve çok gururlanmıştım. En büyük hedefim milli takım sporcusu olmak. Yaz döneminde yaklaşık 8 saat antrenman yapıyorum. Okullar başladığında ise günde yaklaşık 5 saat çalışıyorum. Haftada 6 gün antrenman yapıyorum" diye konuştu.

SPORDA OLDUĞU KADAR EĞİTİMİNDE DE BAŞARI

Eğitimini de aksatmadığını kaydeden Gündüz, "Spor hayatımı sürdürürken okulumu da kesinlikle aksatmamaya çalışıyorum. 2 yıl boyunca okul üçüncüsü oldum. Not ortalamam 99'du. Planlı çalışıyorum. Ödevlerimi hiçbir zaman ihmal etmiyorum. Yarışmalar nedeniyle bazen okula gidemediğim zamanlar olabiliyor. Ancak arkadaşlarımın ve öğretmenlerimin desteği sayesinde eksiklerimi tamamlayabiliyorum. Sporculuk kariyerimi tamamladığımda ise spor psikoloğu olmak, çocuklara ve ailelere destek vermek istiyorum. En büyük hedeflerimden biri ritmik jimnastiğin Türkiye'de daha fazla tanınmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak. Çünkü sporun, hangi branş olursa olsun, çocukların gelişimi için çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'daki Savaş Protestosunun Simgesi Evangelina Gündüz Milli Takım Peşinde - Son Dakika

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