Antalya'daki Teleferik Kazasında 5. Duruşma: 5 Sanığa Tahliye Kararı - Son Dakika
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Antalya'daki Teleferik Kazasında 5. Duruşma: 5 Sanığa Tahliye Kararı

Antalya\'daki Teleferik Kazasında 5. Duruşma: 5 Sanığa Tahliye Kararı

Antalya'da 12 Nisan 2024'te meydana gelen teleferik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla birlikte 12 kişi sanık olarak yargılanıyor. Duruşmada, tutuklu 5 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

17.01.2025 19:48  Güncelleme: 19:50
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ANTALYA'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasının 5'inci duruşmasında, tutuklu 5 sanığın adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili, teleferik işletmecisi ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı. 36 sayfalık iddianamede, kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün yakınları dahil olmak üzere 150 kişi, şikayetçi sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz, ANET Genel Müdürü Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol ve Serkan Yellice'nin de aralarında olduğu 12 kişi sanık olarak kabul edildi. Savcılık, 12 sanığın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcılık, Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 12 sanığın 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Başkan Kocagöz, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, yurt dışı çıkış yasağı verilerek tahliye edildi.

'ANİDEN BÜYÜK BİR SARSINTI OLDU'

Teleferik kazasının 5'inci duruşması, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet Buğra Samsunlu, Serkan Yellice, Serdar Tezcan, Okan Erol ve Suphi Kaplan hazır bulundu. Olay anını anlatan şikayetçi Dilek Güvener, "Aniden büyük bir sarsıntı oldu, kopma, devrilme ve kıvılcım gibi bir şey görmedim, korkudan çok da etrafıma bakamadım. Sanıklardan şikayetçi değilim" dedi. Müşteki Fatma Tural ve İrem Nazlı Özcan da sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma savcısı, ara mütalaasında, tutuklu sanıklardan Suphi Kaplan'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanıklar, tahliye talebinde buşundu. Mahkeme heyeti, tutuklu 5 sanığın adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Kaynak: DHA

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