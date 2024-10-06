Antalya'dan Osmaniye'ye Ahşap Konut Projesi

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Antalya'da hasır ve ahşap sektörlerinde faaliyet gösteren bir firma, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Osmaniye'de, 4 katlı, 36 daire ve 3 bloktan oluşan ahşap konut projesini hayata geçiriyor.

Ahşap alanında Ukrayna, Antalya ve Muğla'da fabrikası bulunan Naswood Nasreddin Orman Ürünleri Dekorasyon Peyzaj İnşaat şirketi, sağlıklı ve çevre dostu özelliğiyle öne çıkan ahşap yapıların Türkiye'de yaygınlaştırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan projeye dahil oldu.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Erbay, AA muhabirine, ahşabın, hafif, doğal, sağlıklı, yenilenebilir ve karbon salımını azaltan özellikleri dolayısıyla Kanada, ABD, Avusturya, Almanya gibi ülkelerde yaygın kullanıldığını söyledi.

Ahşap Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde ahşap yapılar için ihaleye çıkıldığını, kendilerinin de Osmaniye'de gerçekleştirilecek projede yer aldıklarını anlattı.

Erbay, yapacakları projeye ilişkin, "Anahtar teslimi konut yapıyoruz. Projemiz 4 katlı, 36 daire ve 3 bloktan oluşuyor. Güzel ve örnek bir proje. Çalışmalara başladık. Yaklaşık 2 ay önce de ilgili kurumlar gelip, inceledi. Biz başarırsak, ahşap yapının önünü açacağız. 'Türkiye'de ahşap tutmaz, ahşap ev olmaz.' algısını yıkmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ahşap, deprem ve yangında daha avantajlı"

Himmet Erbay, ahşabın beton yapıya göre daha avantajlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ahşabın tercih edilme nedenlerinden birincisi ekonomik olması, ikicisi ses yalıtımında iyi olması, üçüncüsü sağlıklı olması, dördüncüsü de deprem ve yangında avantaj sağlaması. Deprem bölgesinin seçilmesinin nedeni de bu. İnsanların aklına yangın geliyor, yangın ile ilgili de geciktirici solüsyonlar kullanıyoruz. Hem depremde çökmesi çok yavaş hem de yangına karşı ilaçlarla yanmazlığını sağlıyoruz. Çok aşırı ateşe maruz kaldığında da çökme riski daha düşük. Avrupa'nın birçok yerinde 0-6 yaş ile 60 yaş üstü barınma yerleri, sosyal alanları ahşap olmak zorunda, sebebi çökme öncesi kaçma fırsatı doğduğu için. Türkiye ahşap ülkesi, bu projeyi de yaygınlaştırabiliriz."

Erbay, deprem bölgesine bir de okul projesi yapmak istediklerini, bunun için de çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Ahşap sektörünün önünün açık olduğunu ifade eden Erbay, "Ahşap yapılar ehil insanlar tarafından yapıldığı takdirde Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli olacaktır. Şu anda örnek çalışmalar yapılıyor, bunlardan birini biz hayata geçiriyoruz. Yönetmeliğe uygun bir proje yapıyoruz, başarılı olacağımıza da inanıyoruz. Eğer bu örnek projelerden biri başarısız olursa ahşap sektörü yara alır. Herkesin bu sorumlulukla çalışmalarını sürdürmelerini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.