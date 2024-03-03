Antalya Diplomasi Forumu'nda gençlerin rolü ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Diplomasi Forumu'nda gençlerin rolü ele alındı

Antalya Diplomasi Forumu\'nda gençlerin rolü ele alındı

Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen 'Ortak Geleceğimiz: Küresel Barış için Gençlik' başlıklı panelde gençlerin sürdürülebilir barış ve kalkınmada oynadığı rol ele alındı. Panelde konuşan akademisyenler ve aktivistler, gençlerin çatışmalardaki kırılganlığını vurgulayarak, onların daha fazla dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, gençlerin barışın inşasında etkili olabileceği ve diyalogun önemine vurgu yapıldı.

03.03.2024 15:53  Güncelleme: 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen "Ortak Geleceğimiz: Küresel Barış için Gençlik" başlıklı panelde gençlerin sürdürülebilir barış ve kalkınmada oynadığı rol ele alındı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu 2024'te moderatörlüğünü İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan'ın üstlendiği panelde akademisyen Talha Köse, Filipinler Hükümeti Barış Müzakerecisi Miriam Coronel-Ferrer, Bangsamoro Gençlik Komisyonu Başkanı M. S. Mimbantas Macasalong, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi (SDA) Milletvekili ve Gençlik Kolları Başkanı Haris Sabanovic, Burj al Luqluq Toplum Derneği Yöneticisi Muntaser Edkaidek, Somali Ulusal İstatistik Bürosu Danışmanı Amal Abubakar, Genç Atlantik Antlaşması Derneği Başkanı Selin Yılmaz, "Talk For Education" Kurucu Ortağı ve Başkanı Yaya Dama ve ICYF Proje Koordinatörü Yunus Çolak konuştu.

Akademisyen Köse, dünyadaki krizlerle başa çıkma konusunda uluslararası sisteme yönelik güvenin sarsıldığını belirterek, gençlerin çatışmalardaki en kırılgan ve savunmasız grup olduğuna dikkati çekti.

Çözüm süreçlerinde dikkate alınması gereken en önemli ilkenin kapsayıcılık olduğunu ifade eden Köse, genç nüfusun ve kadınların barış süreçlerinde daha fazla söz sahibi olmaları gerektiğini vurguladı.

Köse, gençlerin siyasete daha fazla dahil edilmeleri gerektiğine dikkati çekerek, "Gazze'de ve başka birçok yerde çatışmalara denk geliyoruz. Çatışmaların gençleri daha fazla etkilediğini biliyoruz. Çatışmaların sonuçları, onların geleceğini şekillendirecek. Bu nedenle gençlerin daha fazla harekete geçmesi, gelecekleri için siyasi alanları kullanarak fikirlerini belirtmeleri oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Barış istiyorsan barışa hazırlan"

Dünya genelinde genç nüfusun giderek daha büyük sorumluluklar üstlendiğini söyleyen Filipinler Hükümeti Barış Müzakerecisi Coronel-Ferrer, insanların öldürülmesini ve şiddeti durdurmak için gençlerin harekete geçmeleri gerektiğini dile getirdi.

Coronel-Ferrer, Romalıların "Barış istiyorsan savaşa hazırlan" sözüne atıfta bulunarak, "Pek çoğumuz bunun tersini yani 'Barış istiyorsan barışa hazırlan' sözünü duymuştur. Hep birlikte çalışalım ve bunu başaralım." dedi.

"Genç nüfus, barışın inşasında oldukça etkili olabilir"

Bangsamoro Gençlik Komisyonu Başkanı Macasalong da gençlerin diplomasi ve diyaloğa katılımının çatışmaların önlenmesi ve barışın teşviki için önemli olduğunu vurgulayarak, genç nüfusun barışın inşasında oldukça etkili olabileceğini belirtti.

Genç nüfusun hoşgörü, işbirliği, insan hakları gibi ilkelere önem ve öncelik verdiğini ifade eden Macasalong, "Gençleri sorun çözmeye ve çözüm bulma sürecine dahil etmiyoruz. Gençleri, sadece hükümetin sunabileceği hizmetlerin alıcısı olarak değil aynı zamanda ulus inşasında ortak olarak düşünmeye başlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Barış olmadan başka hiçbir şeyin önemi yok"

Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi Milletvekili ve Gençlik Kolları Başkanı Sabanovic, ilk anılarının savaşla ilgili ve bunun bir çocuk için oldukça zor olduğunu söyledi.

Genç aktivistlerin dünyadaki adaletsizliklere karşı harekete geçmeleri gerektiğini ifade eden Sabanovic, "Barış, nihai hedef. Barış olmadan başka hiçbir şeyin önemi yok. Son 4 aydır uyuyamıyorum çünkü birileri masum çocukları katlediyor." diye konuştu.

"Gazze'deki durum her geçen gün kötüleşiyor"

Gazze'deki durumun giderek vahim bir hal aldığına dikkati çeken Burj al Luqluq Toplum Derneği Yöneticisi Edkaidek, "Gazze'de evi, yiyecek yemeği, giyecek kıyafeti, eğitim hakkı ve geleceği olmayan bir milyon çocuk, genç kız ve erkek var." ifadesini kullandı.

Edkaidek, "Dünya, Gazze'de olanları izliyor. Birçok ülkenin diplomasi ya da farklı yollarla Gazze'ye yardım etmeye ve destek olmaya çalıştığını biliyoruz. Bunu takdir ediyoruz ancak barış, güç olmadan gerçekleşmez. İsrail'in Birleşmiş Milletlerden ve dünyanın dört bir yanından gelen kararları dinlemesini sağlamanın bir yolunu bulmalıyız." dedi.

"Gazzelilerin, Ukraynalı ve Afrikalı çocukların sesi olmalıyız"

Sürdürülebilir barış ve kalkınma konusunda genç nüfusa diyalog yaratma sorumluluğunun düştüğünü belirten Genç Atlantik Antlaşması Derneği Başkanı Selin Yılmaz, "Eğer birbirimizi dinlemezsek ve fikirlerimizi birbirimize dikte edersek nasıl diyalog kurabiliriz?" diye sordu.

Yılmaz, gelecekte karşı karşıya kalınabilecek tehlikeler konusunda farkındalık yaratmanın önemine dikkati çekerek, "Aynı değerleri paylaşmak zorunda değiliz ama aynı dünyayı paylaşıyoruz." dedi.

Gençlerin dünyadaki sorunlar konusunda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunan Yılmaz, "Genç neslin insani yardımlara ulaşamayan Gazzelilerin, savaşta ailesini kaybeden Ukraynalı çocuğun ve temiz suya erişimi olmayan Afrikalı çocukların sesi olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Gençler, barışın sağlanması sürecinde ciddi rol oynuyor"

Talk For Education Kurucu Ortağı ve Başkanı Dama da genç nesle karar alma sürecinde yer verilmediğini ve fikirlerinin yeterince dikkate alınmadığını ifade ederek, gençlerin barışın sağlanması sürecinde ciddi katkı sağlayabileceğinin altını çizdi.

Barışçıl bir dünya için işe okul ve aileden başlanması gerektiğini vurgulayan Dama, aileler ve okulların da barışın inşası sürecine dahil olmalarının önemini vurguladı.

Dama, "Hükümete ve karar alıcılara gençleri desteklemelerini öneriyorum. Böylece gençler olarak enerjimizi ve yaratıcılığımızı kullanarak dünyada barışı teşvik edecek bir çözüm bulabiliriz." dedi.

Gençlerin sürdürülebilir barışa katkıda bulunabileceğini ifade eden Somali Ulusal İstatistik Bürosu Danışmanı Abubakar da onları desteklemenin dünyanın daha kapsayıcı ve barışçıl hale gelmesine yardımcı olacağını söyledi.

Abubakar, hükümetleri, özel sektörü ve diğer tüm kuruluşları, gençlerin görüşlerini paylaşabileceği alanlar yaratmaya çağırdı.

ICYF, barışın sağlanması için sürdürülebilir projeler yürütüyor

Panelin kapanışında söz alan ICYF Proje Koordinatörü Çolak, barışın tesisinde gençlerin söz sahibi olması gerektiğini vurgulayarak, "Sürdürülebilir barışın sağlanması için hayata geçirdiğimiz projeler, gençlere fikirlerini ve düşüncelerini paylaşma şansı veriyor." dedi.

Çolak, gençlerin ICYF'nin projeleriyle birbirlerini daha iyi anlama olanağı bulduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Antalya Diplomasi Forumu, Gençlik, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Diplomasi Forumu'nda gençlerin rolü ele alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gençlerbirliği'nde Osman Sungur yeni başkan seçildi
    17:09 Gençlerbirliği'nde Osman Sungur yeni başkan seçildi

    Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yapılan olağanüstü genel kurulda Osman Sungur, başkanlık görevine seçildi. Genel kurula katılan 503 delegeden 458'i oy kullandı ve Sungur, 179 delegenin oyunu alarak başkan seçildi. Yönetim kurulu asil listesinde ise birçok isim yer aldı.

  • Eskişehirspor, Kaynaşlı Belediyespor'u mağlup etti
    17:04 Eskişehirspor, Kaynaşlı Belediyespor'u mağlup etti

    Bölgesel Amatör Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor, evinde Kaynaşlı Belediyespor'u 2-1 yenerek galibiyetini sürdürdü.

  • Esenyurt'ta Kin ve Düşmanlık İçeren Söylemlerde Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı
    17:04 Esenyurt'ta Kin ve Düşmanlık İçeren Söylemlerde Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan bir sokak röportajında halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici ifadeler kullandığı ileri sürülen şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin halkla tartışma yaşadığı ve Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

  • Başkan Böcek, Runtalya'da koştu
    17:02 Başkan Böcek, Runtalya'da koştu

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte 19. Antalya Maratonu'nun startını vererek, koşuya katıldı. Maratonda, 52 ülkeden 1600'ü yabancı toplam 9 bin 600 sporcu koştu.

  • AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, 8. Yargı Paketi hakkında açıklamalarda bulundu
    17:01 AK Parti Milletvekili Ölmeztoprak, 8. Yargı Paketi hakkında açıklamalarda bulundu

    AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 8. Yargı Paketi'nin yasalaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ölmeztoprak, kanun teklifinin yargılamanın hızlandırılması, suçla etkin mücadelelerin sağlanması ve kişisel verilerin korunması gibi önemli maddeler içerdiğini belirtti. Ayrıca, deprem bölgelerinin yeniden inşası ve silahlı örgütlerle mücadele konularında da önemli düzenlemeler olduğunu ifade etti.

  • Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları Tamamlandı
    16:59 Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları Tamamlandı

    Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 'Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları' sona erdi. Yarışlara 17 ilden 310 sporcu katıldı ve toplamda 72 sporcu ödül aldı.

  • Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
    16:59 Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

    Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu 17. hafta mücadelesinde Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u 86-78 mağlup etti. Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 42-34 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında üstün oyun sergileyen ev sahibi ekip, karşılaşmadan 86-78 galip ayrıldı.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ve Panama Dışişleri Bakanlarıyla görüştü
    16:57 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ve Panama Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024 kapsamında Bangladeş Dışişleri Bakanı Muhammad Hasan Mahmud ve Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo ile bir araya geldi. Fidan, ADF 2024 çerçevesinde Bangladeşli ve Panamalı mevkidaşları ile görüştü.

  • Başkent Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Sonuçları
    16:57 Başkent Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Sonuçları

    Ankara'da düzenlenen Başkent Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda birbirinden başarılı sporcular kategorilerinde birincilik elde etti. Büyükler kategorisinde Fatma Nur Ataman, Neslihan Başaran, Faik Gökay Güler, Onur Deniz, Ümit Abatay, Nihat Baş, Erman Baş, Mustafa Kaya, Arif Akdemir, Görkem Ünsal, Furkan Yılmaz, Muhammet Enis Güvenç, Ali Tolgahan Koçak, Öner Atalay, Burak Gençoğlu ve Berk Osman Karagöz birincilikleri kazandı. Gençler kategorisinde ise Şule Sena Çidem, Sedat Güngörür, Alp Bora Yazbahar, Bilge Kaan Alkan, Mevlüt Eren, Enes Yiğit Terzi ve Baran Bersan Bora birinciliklerini elde etti.


16:51 Polis araya girdi Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik Polis araya girdi! Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik
15:10 Kuyruğun başı var sonu yok Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti
14:50 Meteoroloji’den art arda uyarılar Salı günü sağanak, perşembe günü kar geliyor Meteoroloji'den art arda uyarılar! Salı günü sağanak, perşembe günü kar geliyor
14:32 Gazze’de ateşkes ne zaman Bakan Fidan yanıtladı Gazze'de ateşkes ne zaman? Bakan Fidan yanıtladı
09:58 Bir zamanlar çöpe atılıyordu Kilosu 50 lira olan koyun kulağı Adana’da yok satıyor Bir zamanlar çöpe atılıyordu! Kilosu 50 lira olan koyun kulağı Adana'da yok satıyor
15:52 Pakistan’daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti Pakistan'daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti
15:25 Marmara’da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı Marmara'da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı
15:10 4 gündür aranan çocuğun cansız bedeni derede bulundu 4 gündür aranan çocuğun cansız bedeni derede bulundu
14:22 Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini “Aptal değilim“ diye savundu Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini "Aptal değilim" diye savundu
13:45 Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan’da korkunç saldırı 7 sapık kadına tecavüz etti Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan'da korkunç saldırı! 7 sapık kadına tecavüz etti
13:43 İki otomobil birbirine girdi 3 ölü, 2 yaralı İki otomobil birbirine girdi! 3 ölü, 2 yaralı
13:15 Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa’nın göçmen parkı değildir Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa'nın göçmen parkı değildir
13:04 Karabük’te istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti Karabük'te istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti
12:41 Ramazan öncesi kafalar karıştı İstanbul’da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor Ramazan öncesi kafalar karıştı! İstanbul'da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor
11:58 Hatay’la ilgili korkutan uyarı: Kesinlikle 7’den büyük deprem olur Hatay'la ilgili korkutan uyarı: Kesinlikle 7'den büyük deprem olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 17:08:06. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Diplomasi Forumu'nda gençlerin rolü ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement