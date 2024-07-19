Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki Hayvanlar Buzlu Kokteyllerle Serinletiliyor - Son Dakika
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Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki Hayvanlar Buzlu Kokteyllerle Serinletiliyor

Antalya Doğal Yaşam Parkı\'ndaki Hayvanlar Buzlu Kokteyllerle Serinletiliyor

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan hayvanlar, çöl sıcakları nedeniyle buzlu meyve-sebze kokteylleri ve fıskiyelerle serinletiliyor. Sıcak havalarda termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Antalya'da, hayvanlar da sıcaktan etkileniyor. Bu nedenle parkta bulunan 118 türden bin 549 hayvana, buzlu meyve-sebze kokteylleri ve etçil hayvanlar için et, balık ve tavuktan oluşan buzlu kokteyller sunuluyor. Ayrıca bazı hayvanların bulunduğu alanlarda su fıskiyeleri açılarak serinletme sağlanıyor.

19.07.2024 10:47
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ANTALYA Doğal Yaşam Parkı'nda yer alan hayvanlar, eyyam-ı bahur (çöl sıcakları) etkisiyle oluşan sıcak hava nedeniyle buzlu meyve-sebze kokteyli ve fıskiyelerle serinletiliyor.

Termometrelerin 39 dereceleri gösterdiği, nem oranının yükselmesiyle birlikte hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Antalya'da insanlar kadar hayvanlar da sıcaktan bunalıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki 118 türden bin 549 hayvana, sıcak havalarda dondurulmuş buzlu kokteyller ikram ediliyor. Kentte sıcaktan bunalan hayvanlar için buzlu meyve ve sebze kokteyllerinin yanı sıra etçil beslenen hayvanlar için et, balık ve tavuktan oluşturulan buzlu kokteyller servis ediliyor. Buzlu meyve, sebze ve et ürünleriyle beslenen hayvanlar, bu sayede serinliyor. Ayrıca gün içerisinde bazı hayvanların bulunduğu alanlarda su fıskiyeleri sık sık açılarak serinletilmeye çalışılıyor.

MEVSİM MEYVELERİ VE SEBZELERİ DONDURULUYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, çok sıcak günler geçirdiklerini anlattı. Arsun, "Özellikle Antalya neredeyse yanıyor. Hayvanlarımız için barınak planlamalarında bütün hava koşullarına uygun barınaklar yapıldı. Gerek soğuk gerek sıcak stresine karşı en iyi şekilde hayvanları koruyoruz. Hayvanlarımızı ön planda tutuyoruz. Sıcak havalarda biraz daha yeşil ağırlıklı beslemeye yöneliyoruz. Özellikle prime alt gruplarında yaz sebze ve meyveleri tüketmelerine özen gösteriyoruz. Bazen bunları soğutulmuş halde veriyoruz" dedi.

GEYİKLER, FISKİYELERLE SERİNLİYOR

Buzlu meyve ve sebze kokteyllerinin yanı sıra çeşitli serinleme yöntemleri kullandıklarını belirten Arsun, "Özellikle geyik gruplarında günün belli saatlerinde sulama sistemleriyle, fıskiyelerle bütün alanı suluyoruz. Bu alanlarda çamur alanları yaratıyoruz. Hayvanlar çamur banyosu yaparak serinliyor. Gene pek çok hayvan barınağımızda inler, mağaralar ve havuzlar var. Biyolojik ihtiyaçlarına göre alanda hangisine ihtiyaçları varsa ondan faydalanıyor. Özelikle geyikler çamur banyosu ve suyla oynamayı çok seviyor. Genellikle gölge yerlerde dinlenmeyi tercih ediyorlar. Serinleyen saatlerde de aktifleştiklerini görüyoruz" diye konuştu.

ETÇİL HAYVANLAR İÇİN ÖZEL KOKTEYL

Aygül Arsun, hayvanların beslenme düzenlerine göre buzlu kokteyller hazırladıklarını belirterek, "Hayvan türüne göre kimi zaman etleri soğutulmuş halde havuzlarına attığımız gruplar da var. Etçillerde özellikle bunu yapıyoruz. Hem soğutulmuş halde havuzun içinde oluyor hem de o meyvesini ya da sebzesini, etini soğutulmuş halde havuzunda yiyor. Bazı gruplar için et, balık artık elimizdeki plana göre bazen karides ve yengeç de olabiliyor. Çok severek tükettiklerini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki Hayvanlar Buzlu Kokteyllerle Serinletiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki Hayvanlar Buzlu Kokteyllerle Serinletiliyor - Son Dakika
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