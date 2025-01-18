Antalya Engelli Hizmet Merkezi\'nde 375 Engelli Vatandaşa Hizmet

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Engelli Hizmet Merkezi'nde 1 Nisan 2019 ile 31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan 5 yıl 9 aylık süreçte 375 engelli vatandaşa 3 bin 531 kez hizmet verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya Engelli Hizmet Merkezi'nde ortopedik engelli vatandaşlara yönelik hizmetler aksatılmadan sürdürülüyor. Engelli vatandaşlar Engelsiz Ulaşım Aracı ile evlerinden alınarak Alanya ve Antalya'daki hastanelere götürülüp tedavilerini yaptırdıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor.

Alanya ve Antalya'daki kamu kurum ve kuruluşlarında işi olan vatandaşlara da aynı hizmet sağlanıyor. Ulaşım hizmetinin yanı sıra engelli vatandaşlara danışmanlık hizmeti veriliyor.

Alanya Engelli Hizmet Merkezi'nde yaklaşık 6 yıllık süreçte 375 engelli vatandaşa 3 bin 531 kez hizmet verildi.