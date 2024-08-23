Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik Budapeşte\'ye atanıyor

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Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'ye Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak atanan Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, düzenlenen törenle uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesindeki törene, Çevik, eşi Sevilay Çevik, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ile emniyet çalışları katıldı. Veda pastası kesildiği sırada Sevilay Çevik ve özel birey Mustafa Can Ceviz gözyaşı döktü.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Çetin, Çevik'e isminin yazılı olduğu Antalyaspor'un yeni sezon formalarından "Yörük Geçidi" formasını hediye etti.

Çevik, yaptığı konuşmada, meslek hayatının zor günlerinden birisini yaşadığını belirterek, Antalya'da elde edilen başarının birlikte kazanıldığını söyledi.

Antalyalılar ile dostluk ilişkisinin devam edeceğini belirten Çevik, şunları kaydetti:

"Bizler büyük ve güçlü bir aileyiz. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Sizlerin huzurunuzda meslektaşlarıma, arkadaşlarıma birlikte çalıştığımız ekibimize de ayrıca sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü gece gündüz of, puf demeden, büyük bir enerjiyle özellikle olağanüstü bir gayretle bugünlere gelebildik. İnşallah daha da ileriye gidecektir. Antalya halkının memnuniyetini en üst perdede tuttuk."

Çevik ve eşi makam otomobiline binerek, trafik ve yunus timlerinin eşliğinde emniyet müdürlüğünden ayrıldı.