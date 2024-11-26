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Antalya Kahve Festivali'ne Yoğun İlgi

Antalya Kahve Festivali\'ne Yoğun İlgi

Antalya'da düzenlenen kahve festivaline 15 bin kişi katıldı; kahve tadımları, konserler ve atölyeler düzenlendi.

26.11.2024 21:47
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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kahve festivaline kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 15 bin kişinin ziyaret ettiği festivalde 94 kahve markası tanıtılırken, katılımcılara özel tadımlar, atölye uygulamaları, seminerler, canlı konserler ve sahne performansları sergilendi.

Festivalde espresso kahvesinin tarihini, kültürünü ve evrimini derinlemesine inceleyen "Espressonun Yükselişi Belgeseli" izletildi.

Festivalde ayrıca Türkiye'nin ilk kahve yetiştiricisi Yaşar Dağtekin de ağırlandı.

Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, yaptığı açıklamada, Antalya'yı uluslararası anlamda kahvenin konuşulduğu önemli destinasyon noktası haline getirmek istediklerini belirtti.

Sesli, "Antalya gerçek bir turizm, tarım ve ziraat başkenti. İstanbul, Ankara ve İzmir festivallerimizde edindiğimiz tecrübeyi uluslararası bir etkinliğe dönüştürmek için çok arzulu çalıştık. Festivalde 15 bine yakın kahve severi ağırladık. Bizi en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de Antalya'da yaşayan kahve severlerin kahveyi çok iyi bilmeleri ve tüm tadımlarda kahve hakkında çok güzel sorular sorması oldu." dedi.

Kaynak: AA

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