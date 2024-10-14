Antalya Kültür Yolu Festivali 2-10 Kasım'da - Son Dakika
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Antalya Kültür Yolu Festivali 2-10 Kasım'da

Antalya Kültür Yolu Festivali 2-10 Kasım\'da

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin son durağı "Antalya Kültür Yolu Festivali"nin, 2-10 Kasım'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

14.10.2024 19:19
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin son durağı "Antalya Kültür Yolu Festivali"nin, 2- 10 Kasım'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Vali Şahin, festivale ilişkin valilikte yaptığı açıklamada, kentte ikincisi düzenlenecek festival için tüm hazırlıkların tamamlandığını dile getirdi.

Festivalin, geçen yıl 11 şehirde gerçekleştirildiğini anımsatan Şahin, "Festivalimiz bu yıl 16 ilimizde yapılıyor. Geçen yıl da o serinin finali Antalya'da tamamlanmıştı. Bu yıl da finali Antalya'da yapacağız. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un vizyonuyla başlatılan çok değerli bir proje oldu. Her yıl daha fazla şehri ve katılımcıyı bu büyük organizasyonun bir parçası haline getiriyoruz. Bu yıl 16 oldu, 2025'te inşallah 20 şehre çıkacak." diye konuştu.

Antalya Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 2-10 Kasım'da yapılacağını duyuran Şahin, geçen yılın tecrübelerinden alınan ilham ve enerjiyle kapsamlı bir programın hazırlandığını aktardı.

"Kültürel köprü vazifesi görecek"

Kenti kültür ve sanatla dolu günlerin beklediğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bu festivalde, konserler, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları, dijital sanatlar, sahne temsilleri, gastronomi ve çocuk etkinlikleriyle kültür ve sanat dolu 9 gün geçireceğiz. Bu yıl yine Refik Anadol'un yanı sıra Pablo Picasso, Andy Warhol, Frida Kahlo gibi uluslararası sanat camiasında simgeleşmiş isimlerin eserlerini de görme fırsatı bulacağız. Antalya Kültür Yolu Festivali bu yılki programıyla yerelden evrensele uzanan bir kültürel köprü vazifesi görecek. Hedefimiz, Antalya'yı kültür ve sanatın başkenti haline getirmek, bu festivali şehrimize kalıcı bir değer olarak kazandırmak."

Şahin, festivali kente kazandıran Bakan Ersoy'a, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Geçen yıl yoğun ilgi gören etkinliklere tüm vatandaşları davet eden Şahin, festivalin huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.

Basın açıklamasına, Festival Direktörü Selim Terzi ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Kültür Yolu Festivali 2-10 Kasım'da - Son Dakika

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