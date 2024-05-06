Antalya Kumluca Atatürk Stadyumu Yeniden İnşa Ediliyor

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yıkıp yeniden inşasına başladığı Kumluca Atatürk Stadyumu'ndaki çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Kumluca'ya verdiği stadyum sözü yaşama geçiyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yıkılıp, yeniden yapımına başlanan Kumluca Atatürk Stadyumu inşaatında sona gelindi. Proje tamamlandığında başta güreş, deve güreşi, futbol, konserler ve festivaller gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kumluca halkının sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak proje ilçenin önemli bir buluşma noktası haline gelecek.

Stadyum projesinde protokol tribünü ve seyirci koltuklarının montajının yanı sıra elektrik, su tesisatı ve iç-dış boyama gibi temel altyapı çalışmaları tamamlandı. Stadyumun zemininin çimlendirilmesi aşamasına gelindi. Çimlendirme çalışmasının yakında başlayacağı bildirildi.

13 bin 200 metrekarelik Kumluca Atatürk Stadyumu, 6 bin 650 metrekarelik bir alana inşa ediliyor. Projede, çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere idari alanlar, tuvaletler, engelli tuvaleti, duşlar, soyunma odaları, depo alanları, enerji odası ve su deposu gibi önemli bölümler bulunuyor.

Proje kapsamında 2 bin metrekarelik bir yeşil alan da oluşturularak, sporcular ve ziyaretçiler için dinlenme ve nefes alma alanları sağlanmış olacak. Bununla birlikte, stadyumun etrafında 97 araç kapasiteli bir otopark da inşa edilerek ziyaretçilerin ve spor etkinliklerine katılanların rahatça park edebilmesi sağlanacak.