Antalya Kumluca Atatürk Stadyumu Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Kumluca Atatürk Stadyumu Yeniden İnşa Ediliyor

Antalya Kumluca Atatürk Stadyumu Yeniden İnşa Ediliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yıkıp yeniden inşa ettiği Kumluca Atatürk Stadyumu'ndaki çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Stadyum, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak ve ilçenin buluşma noktası haline gelecek.

06.05.2024 11:49  Güncelleme: 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yıkıp yeniden inşasına başladığı Kumluca Atatürk Stadyumu'ndaki çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Kumluca'ya verdiği stadyum sözü yaşama geçiyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yıkılıp, yeniden yapımına başlanan Kumluca Atatürk Stadyumu inşaatında sona gelindi. Proje tamamlandığında başta güreş, deve güreşi, futbol, konserler ve festivaller gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kumluca halkının sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak proje ilçenin önemli bir buluşma noktası haline gelecek.

Stadyum projesinde protokol tribünü ve seyirci koltuklarının montajının yanı sıra elektrik, su tesisatı ve iç-dış boyama gibi temel altyapı çalışmaları tamamlandı. Stadyumun zemininin çimlendirilmesi aşamasına gelindi. Çimlendirme çalışmasının yakında başlayacağı bildirildi.

13 bin 200 metrekarelik Kumluca Atatürk Stadyumu, 6 bin 650 metrekarelik bir alana inşa ediliyor. Projede, çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere idari alanlar, tuvaletler, engelli tuvaleti, duşlar, soyunma odaları, depo alanları, enerji odası ve su deposu gibi önemli bölümler bulunuyor.

Proje kapsamında 2 bin metrekarelik bir yeşil alan da oluşturularak, sporcular ve ziyaretçiler için dinlenme ve nefes alma alanları sağlanmış olacak. Bununla birlikte, stadyumun etrafında 97 araç kapasiteli bir otopark da inşa edilerek ziyaretçilerin ve spor etkinliklerine katılanların rahatça park edebilmesi sağlanacak.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca, Antalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Kumluca Atatürk Stadyumu Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:46 Erzurum’a, Antalya iklim şartlarına göre sera Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar Erzurum'a, Antalya iklim şartlarına göre sera! Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
11:19 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu
10:50 Yer: Adana Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar Yer: Adana! Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
12:48 Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin 80’i kapatılmalı Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin %80'i kapatılmalı
12:12 Göbeğini paraya çeviren adam Serveti dudak uçuklatıyor Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor
11:54 Yılmaz Erdoğan’ı ifşalamıştı Cansu Taşkın’ın kardeşi sessizliğini bozdu Yılmaz Erdoğan'ı ifşalamıştı! Cansu Taşkın'ın kardeşi sessizliğini bozdu
11:50 İsmail Kartal’ın kalemini kırdılar Fenerbahçe’de Mourinho sesleri İsmail Kartal'ın kalemini kırdılar! Fenerbahçe'de Mourinho sesleri
11:35 Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31’nci turda da sonuç çıkmadı Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31'nci turda da sonuç çıkmadı
11:10 Türkiye’den gelen iltica talepleri Almanya’yı karıştırdı Devreye siyasetçiler ve polis girdi Türkiye'den gelen iltica talepleri Almanya'yı karıştırdı! Devreye siyasetçiler ve polis girdi
11:08 Galatasaray’ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 13:00:50. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Kumluca Atatürk Stadyumu Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement