Antalya Kumluca'da orman yangınının enerjisi düşürüldü; ekipler kontrol için çalışıyor - Son Dakika
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Antalya Kumluca'da orman yangınının enerjisi düşürüldü; ekipler kontrol için çalışıyor

Antalya Kumluca\'da orman yangınının enerjisi düşürüldü; ekipler kontrol için çalışıyor
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün başlayan orman yangınına gece boyunca süren müdahaleyle enerjisi büyük ölçüde düşürüldü. Güzören Mahallesi boşaltılırken, 10'a yakın ev zarar gördü; günün ilk ışıklarıyla hava müdahalesi yeniden başladı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale gece boyunca sürdü. Yoğun çalışmalar sonunda yangının enerjisi düşürüldü. Günün ilk ışıklarıyla hava müdahalesinin yeniden başladığı yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kumluca'ya bağlı Toptaş Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek, Güzören Mahallesi'ne sıçradı. Havadan uçak ve helikopterler, karadan da çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın, yerleşim yerleri ve seraların da bulunduğu bölgeye doğru ilerledi. Yangının yaklaştığı Güzören Mahallesi'nin boşaltılmasına karar verildi. Jandarma ekipleri vatandaşların bölgeden uzaklaştırılması için çalışma yaptı. Alevlere teslim olan 10'a yakın ev zarar gördü. Havanın kararmasıyla birlikte helikopter ve uçaklarla müdahale dururken, kara ekipleri sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü. Kuvvetli rüzgarın etkisini azalttığı bölgede yangının enerjisi büyük ölçüde düşürüldü.

Günün aydınlanmasıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden müdahaleye başladı. Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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