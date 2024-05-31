Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Plajı 30 yıldır mavi bayrağı bırakmıyor - Son Dakika
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Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Plajı 30 yıldır mavi bayrağı bırakmıyor

Antalya\'nın Kemer ilçesindeki Göynük Plajı 30 yıldır mavi bayrağı bırakmıyor

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında, Göynük Sahili'nde yer alan Ulusoy Kemer Holiday Club isimli tatil köyü, 30 yıldır mavi bayrak ödülü almaktadır. Tatil köyünde çevre ve doğaya duyarlı çalışmalar yapılmakta, sahil ve deniz dibi temizliği düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Mavi bayrak turistlerin tercih nedenlerinden biri olup, Antalya dünyada en fazla mavi bayrağa sahip şehir konumundadır.

31.05.2024 13:29
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Her yıl binlerce turistin tatil yaptığı Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Plajı, 30 yıldır mavi bayrağı bırakmıyor.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfının (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfınca (FEE) Türkiye'de ilk ödüller 30 yıl önce verilmeye başlandı.

Göynük Sahili'nde yer alan Ulusoy Kemer Holiday Club isimli tatil köyü, ilk mavi bayrak ödülüne layık görülen 6 plaj arasında yer aldı. Doğaya ve çevreye duyarlı çalışmalarıyla öne çıkan tatil köyünde, mavi bayrak aralıksız dalgalanıyor.

Sahil ve deniz dibi temizliğinin sık yapıldığı tesiste, FEE'nin belirlediği su kalitesinden cankurtarana, engelli olanaklarına kadar 33 kritere özen gösteriliyor.

Tatil köyünün genel müdürü Volkan Yorulmaz, AA muhabirine, mavi bayrağın hem çevre hem turizm için çok önemli olduğunu söyledi.

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfının da başkanı olan Yorulmaz, "Türkiye'de ilk mavi bayrak alan tesis olma özelliğini taşıyoruz. 1989'da açılan tesisimizin plajında çevreye, doğaya duyarlı çalışmalarımız sayesinde 30 yıldır mavi bayrak dalgalanıyor. Mavi bayrak turistlerin de tercih nedeni. Turizmde en büyük avantajımız doğa ve deniz. Tesisimiz yüzde 100 dolu, turistlerin tercihinde mavi bayrak önemli bir faktör. Mavi bayrak için tüm kriterlere uyuyoruz, çevre duyarlığını artırıcı organizasyonlar yapıyoruz." diye konuştu.

Antalya mavi bayrakta dünya lideri

TÜRÇEV Antalya Koordinatör Yardımcısı Ömer Keskin de Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde 1993'te kurulan vakıflarının Mavi Bayrak Programını yürüttüğünü hatırlattı.

Göynük'teki tesisin 30'uncu kez ödül kazandığını anlatan Keskin, "Mavi bayrak alabilmek için su kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi, can güvenliği ve hizmetler olmak üzere çok sayıda kriterler var. Tesisi ziyaret eden misafirler mavi bayraklı plajda can güvenliğinin korunduğunu, su kalitesinin iyi olduğunu, engelli olanaklarının bulunduğunu bilir." dedi.

Keskin, mavi bayraklı tesislerin sık sık denetimden geçtiğini, 33 kriteri eksiksiz şekilde yerine getiren işletmelere mavi bayrakları teslim ettikten sonra da kontrollerin sürdüğünü söyledi.

Kriterlerin ihmal edilmesi durumunda bayrağın indirildiğini anlatan Keskin, "Mavi bayrak çevre kurallarına uymayı gerektiriyor. Türkiye, İspanya ve Yunanistan'ın ardından 567 plajla dünyada üçüncü sırada yer almakta. Antalya, dünyada en fazla mavi bayrağa sahip şehir olarak 233 plajla ilk sırada yer alıyor." dedi.

Mavi bayrak turistlerin de tercih nedeni

Alman turist Günther Sven, 23 yıldır aynı otelde tatil yaptığını, tesisin denizinin, plajının temiz ve su kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi.

Tatil yaptıkları tesisin mavi bayraklı olmasına özen gösterdiklerini aktaran Sven, "Eşimle tatile geldik. Bizim için Türkiye dostluk demek. 31 yıldır tatilimizi Türkiye'de yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kazakistan'dan 4 çocuğu ve eşiyle tatile gelen Devlet Toğızbayev, otelin plajının mavi bayraklı olmasının kendisine güven verdiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Plajı 30 yıldır mavi bayrağı bırakmıyor - Son Dakika

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