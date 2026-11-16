Antalya Serik'te kapalı alanda safran üreten çift, çiçek hasadına başladı - Son Dakika
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Antalya Serik'te kapalı alanda safran üreten çift, çiçek hasadına başladı

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Antalya Serik\'te kapalı alanda safran üreten çift, çiçek hasadına başladı
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Antalya'nın Serik ilçesinde kapalı alanda safran yetiştiren çift, yurt dışından getirdiği 50 bin soğanın mor çiçek açmasıyla hasada geçti. Çift, elle toplanan çiçeklerin stigmalarını ayırıp kuruttuktan sonra safranı baharat olarak satışa sunmayı hedefliyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Gülsüm (43) ve Hasan Özen (45) çifti, kapalı alanda safran yetiştiriciliğine başladı. Ağustos ayında yurt dışından getirilen 50 bin safran soğanından açan çiçeklerin hasadına başlandı. Turizm sektöründe çalışan Hasan Özen, "İnternette araştırma yaparken gördük. Safranın burada yetiştirilip yetiştirilemeyeceğini araştırdık. Sonrasında danışmanlar aracılığıyla bu işe girdik" dedi.

Turizm sektöründe çalışan Hasan Özen ile eşi Gülsüm Özen, internette yaptıkları araştırmaların ardından safran yetiştirmeye karar verdi. Çift, danışmanlar aracılığıyla kurdukları tesiste ağustos ayında yurt dışından temin ettikleri 50 bin safran soğanını kasalara yerleştirdi. Toprak kullanılmadan raflarda bekletilen soğanlar, kasım ayında mor çiçek açtı. Çiçeklerin hasadına başlayan çift, elde edecekleri safranı baharat olarak satışa sunmayı planlıyor.

'SERİK'TE İLK DEFA YAPMAKTAYIZ'

Safran yetiştiriciliğine araştırma yaparak başladıklarını belirten Hasan Özen, "İnternette araştırma yaparken gördük. Safranın burada yetiştirilip yetiştirilemeyeceğini araştırdık. Sonrasında danışmanlar aracılığıyla bu işe girdik. Serik'te ilk defa Tarım Bakanlığı onaylı safran yetiştiriciliği yapmaktayız" dedi.

Tesiste 50 bin safran soğanı bulunduğunu söyleyen Özen, "Şu anda soğanların çiçeklendirme işlemlerini yapıyoruz. Süreç beklediğimiz gibi, gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Çiçeklendirme tamamlandıktan sonra buradaki işlemimiz bitecek" diye konuştu.

ÇİÇEKLER TEK TEK ELLE TOPLANIYOR

Raflardaki kasalarda açan mor safran çiçekleri, çalışanlar tarafından tek tek elle toplanıyor. Sepetlerde biriktirilen çiçekler daha sonra masalara götürülüyor. Çiçeklerin ortasındaki kırmızı renkli stigmalar, eldiven kullanan çalışanlar tarafından tek tek ayıklanıyor. Kurutulduktan sonra safranın satışa sunulacağını anlatan Hasan Özen, "Topladığımız ürünlerin stigmalarını ayırıyoruz. Sonra bunların kurutma işlemini yapıyoruz. Kuruttuktan sonra baharat şeklinde satışını yapacağız" dedi.

'HER SABAH ÖNCE BUNLARA BAKIYORUM'

Safran yetiştiriciliğine hobi olarak başladığını anlatan Gülsüm Özen de "Safran bitkisini çok araştırdım. Sağlık üzerine çok faydaları olduğunu, yemeklerde çok kullanıldığını öğrendim. 'Neden ben de bunu yapmayayım' dedim. Ve bu işe girdim. İyi ki de girmişim" diye konuştu. Safran soğanlarını yurt dışından getirdiklerini belirten Özen, "Çok nazik bir bitki. Ben her sabah geliyorum, önce bunlara bakıyorum. Akşam iş dönüşü tekrar geliyorum. Bakıyorum, her tarafı çiçek tarlası gibi. Hepsi çok güzel açmış. Çok mutlu oluyorum" dedi.

'ÇOK GÜZEL DÖNÜŞLER ALDIM'

Çevresindekilerin de safran yetiştiriciliğine ilgi gösterdiğini söyleyen Gülsüm Özen, "Çevremden çok güzel dönüşler aldım. Ben de 'yapın' diyorum. Sizi çok mutlu edecek. Çok güzel kokusu var. Ben çok mutluyum, iyi ki de yaptım" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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