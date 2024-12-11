Antalya ve Alanya Kruvaziyer Turizminde Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya ve Alanya Kruvaziyer Turizminde Rekor Kırdı

Antalya ve Alanya Kruvaziyer Turizminde Rekor Kırdı

Antalya, lüks kruvaziyer ile 57 bin yolcu ağırladı. 2025 için yüksek rezervasyon beklentisi var.

11.12.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya ve Alanya limanları, yılın başından bu yana birçok lüksü barındırdıkları için "yüzen otel" olarak nitelendirilen 36 kruvaziyerle gelen yaklaşık 57 bin yolcuya hizmet verdi.

Yılın 11 ayında hava yoluyla gelen turist sayısında 16 milyon 606 bine ulaşarak rekor kıran Antalya, kruvaziyer turizminde de özellikle Avrupalı tatilcilerin adresi oldu.

Yılbaşından bu yana QTerminals Antalya Limanı 21 lüks gemiyle gelen 40 bin kadar yolcuyu, Alanya Limanı ise 15 gemideki yaklaşık 17 bin turisti konuk etti.

QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, AA muhabirine, Antalya'nın turizmde güzel yıl geçirdiğini, gelecek yıl için de umutlu olduklarını söyledi.

Dünya kruvaziyer turizminin yaklaşık yüzde 25'inin Akdeniz Çanağı'nda gerçekleştiğini, Antalya'nın da bu paydan faydalandığını belirten Sert, "2025 yılı için beklentilerimiz çok yüksek. Şu anda 56 gemi rezervasyonumuz var. Yolcu sayısı da bu yıla göre daha fazla görünüyor." dedi.

Antalya'nın turizmin her alanında cazibe merkezi olduğuna dikkati çeken Sert, deniz, kum, güneş üçlüsünün dışında bölgenin antik kentlere, kültürel varlıklara, golf gibi spor sahalarına ve eşsiz doğaya sahip olduğunu ifade etti.

Sert, kentin bu özellikleriyle turistlerin tercih ettiği bir destinasyon olduğunu vurgulayarak, kruvaziyer turizminin de tatilcilere farklı deneyimler yaşattığını dile getirdi.

Turistlerin bir limandan kalkan gemiyle her gün farklı destinasyonu gezebildiğini anlatan Sert, Türkiye'nin de kıyı şeridi bakımından zengin olduğunu, İstanbul'dan başlayıp Ege Denizi, Akdeniz ve adaları kapsayan bir rota sunduğunu kaydetti.

Sert, kruvaziyer turizminde hemen hemen her ülkeden yolcuyu konuk ettiklerini belirterek, "Antalya, en fazla Avrupa yolcusunu ağırlıyor, en yoğun Almanlar tercih ediyor. Alman vatandaşları Türkiye'yi gerçekten çok seviyor." diye konuştu.

Lüks gemi yolcularının daha fazla döviz bırakan turistler olduğunu ifade eden Sert, bu açıdan da kruvaziyer turizminin çok değerli olduğunu söyledi.

"Kruvaziyer turizmi için en popüler destinasyonlardan biri"

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin de Kovid-19 salgını sürecinden sonra kruvaziyer sektörünün yeniden ilgi odağı olduğunu dile getirdi.

Çetin, "Kruvaziyer turizmi için en popüler destinasyonlardan biri olan Akdeniz Çanağı'nda bulunmamız ve indi-bindi imkanı sağlayan modern yolcu terminalinin olması, Antalya'ya olan ilgiyi de arttırdı ancak daha fazla pay alabilecek potansiyele sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

antalya, Ekonomi, Güncel, turist, Alanya, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya ve Alanya Kruvaziyer Turizminde Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad’ı sattı Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad'ı sattı
12:10 CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi
11:30 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye’de karşılamaya gelenlere para dağıttı 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye'de karşılamaya gelenlere para dağıttı
10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
16:34 Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40’ta 2 Türk kulübü var Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'ta 2 Türk kulübü var
16:31 Sivas Belediyesi’nden Emeklilere Aylık 2 Bin TL Nakit Destek Sivas Belediyesi'nden Emeklilere Aylık 2 Bin TL Nakit Destek
16:18 Kadın futbolcu selfie çekerken 25. kattan düşerek hayatını kaybetti Kadın futbolcu selfie çekerken 25. kattan düşerek hayatını kaybetti
16:13 Türkiye’nin en iyi 20 yemeği seçildi Listenin ilk sırası şaşırttı Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı
16:05 Asgari ücret maratonu başladı İşte 2. toplantı tarihi Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi
16:03 Ümit Özdağ ile İzzet Ulvi Yönter birbirine girdi Ümit Özdağ ile İzzet Ulvi Yönter birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 12:58:47. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya ve Alanya Kruvaziyer Turizminde Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.