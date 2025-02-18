Antalya'ya Yeniden Teleferik Geliyor

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı ilçesinde geçen sene yaşanan kazadan sonra sökülen teleferikle ilgili, "Dünyada çok deneyimli üç dört firma var. Hepsini araştırıyoruz, Antalya'ya teleferiği yine kazandıracağız." dedi.

Böcek, Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) sosyal tesiste düzenlendiği "Basın Sohbetleri" toplantısının konuğu oldu.

Burada projelerine ilişkin bilgi veren ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Böcek, ulaşım sorununa ilişkin, kentte 2019'dan bugüne kadar 210 bin 104 nüfus artışı yaşandığını söyledi.

Trafiğe "07" plakalı 501 bin araç girişi olduğuna değinen Böcek, bunun dışında da etmenlerle trafik yoğunluğu oluştuğunu söyledi. Böcek, kentte 148 akıllı kavşak yaptıklarını, 2040'a kadar ulaşım sorununu çözmeye yönelik ulaşım ana planı üzerine çalıştıklarını ifade etti.

Kentteki Elektronik Denetleme Sistemleri'nin (EDS) ne zaman devreye gireceği yönündeki soru üzerine Böcek, 13 Şubat'ta takvimin başladığını, mayısta sistemin devreye girmiş olacağını bildirdi.

"Teleferik kazası hepimizi üzdü"

Böcek, 12 Nisan 2024'te 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasından sonra kapatılan teleferikle ilgili şöyle konuştu:

"Teleferikle ilgili talihsiz bir olay yaşadık. Direklerle ilgili hata olduğu konuşulmuştu. Sonuç olarak 1 kişi hayatını kaybetti. Hepimiz çok üzüldük. Manavgat yangınları dahil olmak üzere her olaydan sonra tedbirlerimizi artırarak, itfaiye erimizi ikiye katladık, araç gereçle ilgili 14 milyon liralık yeni araçlar alıyoruz. Kazadan sonra teleferik söküldü. Dünyada çok deneyimli üç dört firma var. Hepsini araştırıyoruz, Antalya'ya teleferiği yine kazandıracağız. Antalya'da o teleferik olacak."

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından Antalya'da yapılan çalışmaları anlatan Böcek, Antalya'da 2 bin 734 tesis olduğunu, denetlemelerden sonra eksiklikleri bulunan 140 otelin kapandığını söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci

Bir gazetecinin, CHP'nin, cumhurbaşkanı adayını parti içinde temayül yoklamasıyla belirlemesine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Böcek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Partimizin alacağı kararlara saygı duyuyorum. İkisi de (Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) birbirinden kıymetlidir. Ama Sayın Yavaş, 'Bu konuyla ilgili yarışmaya katılmayacağım' dedi. Daha dün başladı bizim adaylıklarımız. Son güne kadar Mansur abi aday olabilir, bilmiyorum detayını. Oradaki o resim, CHP herkes için umuttur. İşçisinden emekçisine, basınına herkes için söylüyorum. Zaten bunu 31 Mart seçimlerinde Türkiye göstermiştir. Yüzde 38'lere yaklaşan oy almıştır. Bu devam edecektir. Sonuç olarak parlamenter sisteme geçilebilir. Birisi cumhurbaşkanı birisi başbakan olur. Sayın Genel Başkanımızla muhteşem üçlü onlar. O fotoğraf çok yakıştı. Türkiye için umut olmuştur. Şu ana kadar Ekrem başkanımız da adaylığının müracaatını yapmadı diye biliyorum. 23'ü son zaten, o zamana kadar göreceğiz. Gidişatta Genel Başkanımız, Ekrem ve Mansur başkanımızla sürekli görüşüyor, biz de görüşüyoruz."

AGC Başkanı İdris Taş da kentin sorunlarına dikkati çekmek için "Basın Buluşmaları" etkinliğini hayata geçirdiklerini, tüm ilçelerde de yerel değerleri, ürünleri öne çıkarmak için çalışma başlattıklarını, basın gezileri organize ettiklerini bildirdi.