Antrenör Babasının İzinden Giden Karateci Ayşe Meryem Yazar, Öğrenci Yetiştiriyor

DİYARBAKIR'da antrenör babasının ' Spor yapsın, eğlensin' diyerek spor salonuna götürdüğü Ayşe Meryem Yazar (28), başarı elde ettiği karatede artık öğrenci yetiştiriyor. Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta 55'i kız toplam 95 öğrenciye ders veren milli sporcu ve antrenör Yazar, "Bitlis'te de kız sporcularımız var. Hatta sayıları erkeklerden fazla. Onların başarılı olması için de elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Diyarbakır'da antrenörlük yapan babası sayesinde 5 yaşında karateyle tanışan Ayşe Meryem Yazar, kısa sürede birçok başarı elde etti. GAP turnuvalarına katılıp, madalyalar kazanan milli sporcu Yazar, daha sonra hem antrenör hem Türkiye Karate Federasyonu Teknik Kurul üyesi oldu. Babasının 'Spor yapsın, eğlensin' diyerek spor salonuna götürdüğü Yazar, son olarak Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne atandı. Yazar, şimdi müdürlük bünyesinde açılan kursta 55'i kız 95 öğrenciye karate öğretiyor.

'REYHAN, İLK SPORCUMUZ OLDU'

Bitlis Karate Temsilcisi de olan Ayşe Meryem Yazar, başarılı kız öğrenciler yetiştirmek için büyük çaba gösterdiğini söyledi. Yazar, "Bitlis'te 2023 yılı okul sporları dalında gençler grup müsabakalarına ev sahipliği yaptık. Ayrıca Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek final müsabakalarına da ev sahipliği yaptık. Okul sporlarında Reyhan Rumeysa Erdil, Bitlis'te karateyi temsil eden ilk sporcumuz oldu. Hemen ardından da Zeynep Altıntaş, altın madalya alan ilk sporcumuz oldu. Eymen Aris Kara gümüş madalya, Muhammed Uygun ve Hayrunnisa Kara da kendi kategorilerinde bronz madalya kazandı. Ardından Elazığ'da düzenlenen grup müsabakalarında Muhammed Uygun yine kendi kategorisinde başarılar elde etti" dedi.

'KIZLARIN SAYISI ERKEKLERDEN FAZLA'

Yazar, 2024 yılında yapılacak olan milli takım seçmelerine ve müsabakalara hazırlandıklarını da belirterek, "Karate erkek sporu olarak bilindiği için benim salona gittiğim yıllarda erkekler ile antrenman yapmak zorunda kalıyordum. Şimdi benim görev yaptığım salonda ise kızların sayısı erkeklerden fazla. Diyarbakır'ın da ilk milli karate sporcularındanım. Aynı zamanda bölgenin tek kadın karate antrenörüyüm. Demek ki karate sporu sadece erkeklere ait bir spor değilmiş. Bitlis'te de kız sporcularımız var. Hatta sayıları erkeklerden fazla. Onların başarılı olması için de elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.