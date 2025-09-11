AP\'de Charlie Kirk İçin Saygı Duruşu Kargaşası

Avrupa Parlamentosunda (AP), aşırı sağcı bir milletvekilinin, uğradığı suikast sonucu öldürülen ABD'li Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk için saygı duruşu talebinin reddedilmesi üzerine kargaşa çıktı.

AP'deki aşırı sağcı Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) grubu milletvekili Charlie Weimers, bir oturum sırasında söz alarak hayatını kaybeden Kirk'den övgüyle bahsetti.

CHARLİE KİRK İÇİN SAYGI DURUŞUNA DAVET ETTİ

Weimers, "Siyasi şiddeti ve şiddeti kışkırtan söylemleri şiddetle kınamalıyız. Lütfen onun anısına benimle birlikte saygıyla eğilin ve dua edin." ifadelerini kullanarak milletvekillerini Kirk için saygı duruşuna davet etti.

TALEP REDDEDİLDİ, ORTALIK KARIŞTI

Weimers'in ardından konuşan AP Başkan Yardımcısı Katarina Barley ise saygı duruşu konusunu daha önce konuştuklarını ve AP Başkanı Roberta Metsola'nın buna izin vermediğini belirtti.

Bunun üzerine bazı milletvekilleri, Barley'in açıklamasına tepki göstererek seslerini yükseltti ve yaklaşık 20 saniye boyunca masalarına vurdu. Protestoların sürmesi nedeniyle tekrar açıklama yapan Barley'in, Başkan Metsola'nın kararına uyacağını yinelemesinin ardından bazı milletvekilleri, bunu olumlu karşılayarak alkış tuttu.