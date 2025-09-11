AP'de Charlie Kirk İçin Saygı Duruşu Kargaşası - Son Dakika
AP'de Charlie Kirk İçin Saygı Duruşu Kargaşası

11.09.2025 23:06
Aşırı sağcı milletvekilinin Charlie Kirk için saygı duruşu talebi reddedildi, kargaşa yaşandı.

Avrupa Parlamentosunda (AP), aşırı sağcı bir milletvekilinin, uğradığı suikast sonucu öldürülen ABD'li Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk için saygı duruşu talebinin reddedilmesi üzerine kargaşa çıktı.

AP'deki aşırı sağcı Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) grubu milletvekili Charlie Weimers, bir oturum sırasında söz alarak hayatını kaybeden Kirk'den övgüyle bahsetti.

CHARLİE KİRK İÇİN SAYGI DURUŞUNA DAVET ETTİ

Weimers, "Siyasi şiddeti ve şiddeti kışkırtan söylemleri şiddetle kınamalıyız. Lütfen onun anısına benimle birlikte saygıyla eğilin ve dua edin." ifadelerini kullanarak milletvekillerini Kirk için saygı duruşuna davet etti.

TALEP REDDEDİLDİ, ORTALIK KARIŞTI

Weimers'in ardından konuşan AP Başkan Yardımcısı Katarina Barley ise saygı duruşu konusunu daha önce konuştuklarını ve AP Başkanı Roberta Metsola'nın buna izin vermediğini belirtti.

Bunun üzerine bazı milletvekilleri, Barley'in açıklamasına tepki göstererek seslerini yükseltti ve yaklaşık 20 saniye boyunca masalarına vurdu. Protestoların sürmesi nedeniyle tekrar açıklama yapan Barley'in, Başkan Metsola'nın kararına uyacağını yinelemesinin ardından bazı milletvekilleri, bunu olumlu karşılayarak alkış tuttu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle binin Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Kirk ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerdeki etkin rolünün yanı sıra aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.

Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadesini kullanmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için "dua ettiğini" belirtmişti.

Kaynak: AA

