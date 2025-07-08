AP'de Gazze Oturumu Düşük Katılımla Gerçekleşti

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yapılan Gazze gündemli oturuma katılımın düşük olması dikkati çekerken, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın oturumda bulunmaması eleştirildi.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda Gazze odağında Orta Doğu'daki gelişmeler başlıklı bir oturum yapıldı.

Oturumda söz alan AB Dönem Başkanı Danimarka'nın Avrupa İşleri Bakanı Marie Bjerre, AB'nin bölgedeki barış ve istikrara olan bağlılığını yinelerken, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazze'ye insani yardımların girişinin önemini vurgulayan Bjerre, AB'nin iki devletli çözüme desteğini teyit etti.

AB Komisyonu adına söz alan İklim, Net sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Üye Wopke Hoekstra da AB'nin Gazze'deki insani kriz ve İran'ın nükleer programı konusundaki endişelerini vurguladı.

Hoekstra, AB'nin, İsrail'i insani yardımın Filistinlilere ulaşmasını sağlamak için "somut, kesin ve elle tutulur değişiklikler" uygulamaya çağırdığını ancak mevcut önlemlerin yetersiz kaldığını kabul ettiğini belirtti.

15 Temmuz'da yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda durumun ele alınacağını ifade eden Hoekstra, "yakıt girişine acilen izin verilmezse, Gazze Şeridi'ndeki insani operasyonların tamamen çöküşünün yakın olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Kallas katılmadı

Oturum sırasında 720 sandalyeli parlamentonun neredeyse tümüyle boş olması dikkati çekti.

Komisyonun temsilcisi olarak AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'ın oturumda bulunmaması milletvekillerinin eleştirilerine konu oldu.

Belçikalı Milletvekili Marc Botenga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Genel Kurul özellikle boştu. Bu çok şok ediciydi. Komisyon'un saygısızlığını görmek de çok şok ediciydi. Kaja Kallas gelmedi. Yerine gelen Komisyon Üyesi Jessika Roswall geç kalmıştı. Bu yüzden ilk açıklamalar onun yerine Hoekstra tarafından yapıldı. Oturumun sonunda milletvekillerinin konuşmalarına yanıt vermesi gereken Roswall, bir dakikadan az konuştu." ifadelerini kullandı.

Botenga, oturumda yaptığı konuşmada da İsrail'in 600 bin Filistinlinin Gazze'deki bir kampa taşınmasını istediğine değinerek, şunları kaydetti:

"İsrail şimdi Avrupa sömürge tarihinin en kötü sayfalarını yeniden açıyor. Bu bir toplama kampı. Eğer bu sizin İsrail'e olan desteğinizi sarsmıyorsa, o zaman bu kabul edilemez. Bu arada, insan hakları için mücadele ediyoruz. Sömürgeciliğe karşı mücadele ediyoruz, ancak siz İsrail'le ortaklığınıza sadık kalıyorsunuz. Aslında, bazılarınızın savunmaya devam ettiği ayrıcalıklı ortaklıklar bugün kabul edilemez. Acilen İsrail'e yaptırım uygulayalım."

Slovak milletvekili Lubos Blaha da İsrail'i Gazze'de "21. yüzyıl soykırımı" yapmakla suçlayarak, AB'nin çifte standartlarını sert bir dille eleştirdi.

Blaha, " Rusya'ya karşı yaptırımlar var ancak İsrailliler konusunda hiçbir şey söylenmiyor, tek bir kelime bile yok. Hiçbir şey yapılmadı." diye konuştu.

Fransız Milletvekili Mounir Satouri de AB üye ülkelerini harekete geçmemekle suçlarken "soykırım, apartheid ve etnik temizlik kanıtları" olduğunu söyleyerek suç ortaklığı endişelerini dile getirdi.

Satouri, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'yu ve onun katil eylemlerini durdurabiliriz, uyanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.