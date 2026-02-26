AP'den AB'ye İsrail'e karşı çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AP'den AB'ye İsrail'e karşı çağrı

26.02.2026 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, İsrail'in idam cezası yasasına AB'nin müdahale etmesini istedi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) farklı gruplarından milletvekilleri, İsrail'in Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasa tasarısına karşı Avrupa Birliği'ne (AB) harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

Avrupa Parlamentosunun Sol Grubundan Lynn Boylan, Sosyalist ve Demokratlar (S&D) Grubundan Cecilia Strada ve Yeşiller Partisinden Mounir Satouri, AP'de basın toplantısı düzenledi.

Boylan, İsrail'in Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasa tasarısına karşı AB'nin sorumluluğu bulunduğunun altını çizdi.

AB'nin en büyük kazanımlarından birinin Avrupa'da idam cezasının kaldırılması olduğunu belirten Boylan, şöyle devam etti:

"AB'nin bu konularda ortaya koyduğu değerler, her insana uygulanması gereken evrensel haklardır. Bu nedenle AB'nin idam cezasına ilişkin yasa tasarıları karşısında çok daha güçlü adımlar atması gerekmektedir. AB'nin elinde baskı ve etki araçları bulunmaktadır ve bunları kullanmak zorundadır."

"AB, yol ayrımındadır"

Boylan, bu çerçevede, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın 2. maddesinin işletilmesi çağrısında bulunduğunu belirterek, söz konusu maddenin, anlaşmanın insan haklarına saygı temelinde akdedildiğini hükme bağladığını anımsattı.

AB'nin bir yol ayrımında olduğuna işaret eden Boylan, "AB, İsrail hükümetinin insan haklarına yönelik açık ihlalleri karşısında sessiz kalıp kalamayacağını kendisine sormalıdır." dedi.

Boylan, diğer taraftan Avrupa Halk Partisinin (EPP) engeli nedeniyle konunun AP Genel Kurul oturumlarına taşınamamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

AP içindeki siyasi iradenin, AB Komisyonu ve Konseyine de yansıması gerektiğinin altını çizen Boylan, "AB'nin hareketsizliği nedeniyle Birliğin uluslararası alandaki güvenilirliği tehlikededir." ifadesini kullandı.

Boylan, AB'nin uluslararası arenada güvenilir aktör olarak görülmesi için liderlik yapması ve somut adım atması gerektiğini vurguladı.

"Yasa, Avrupa açısından ciddi sonuçlar doğurur"

Sosyalist ve Demokratlar (S&D) Grubundan Cecilia Strada ise "Bu yasanın kabul edilmesinin görmezden gelinmesi, Avrupa açısından da ciddi sonuçlar doğuracaktır." dedi

AB'nin ortaklık ilişkisi bulunan bir ülkenin idam cezasını uygulamasının ve AB'nin sessiz kalmasının, idam cezasının artık değerler sisteminde "kırmızı çizgi" olmadığı anlamına geleceğini belirten Strada, "Bu durumda idam cezasının, artık AB'nin insan hakları anlayışıyla bağdaşmaz olmadığı yönünde örtük bir kabul ortaya çıkacaktır. Bu da küresel ölçekte zaten zedelenmiş olan ahlaki otoritemizi daha da aşındıracak ve dünyanın farklı yerlerindeki otoriter uygulamalara karşı çıkma kapasitemizi zayıflatacaktır." diye konuştu.

Strada, AP'nin bu durumu açık, net ve tereddüde yer bırakmayacak şekilde kınaması gerektiğinin altını çizdi.

"Savaş suçu teşkil edebilir"

Yeşiller Partisinden Mounir Satouri, "Soykırımı durduramadık. Gazze halkı açlıktan ölürken, ilaçlar ulaştırılamazken, kadınlar, hamile kadınlar ve çocuklar hayatını kaybederken yüksek düzeyde insani yardımı bölgeye sokmayı başaramadık. Bugün ise biz Avrupalılar açısından tamamen kabul edilemez olan bu yasayı durdurma konusunda da yetersiz kalacağımızdan endişe ediyorum." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yasanın, yaşam hakkının ihlali olduğuna işaret eden Satouri, "İşgal altındaki kişilere idam cezasının uygulanması savaş suçu teşkil edebilir." dedi.

Satouri, kendileri yerine AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın basın toplantısı düzenleyerek, söz konusu yasaya karşı çıkması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İdam cezasına karşı mücadele, AB'nin diplomatik önceliklerinden biridir. Bu, Birlik açısından müzakere edilemez ilkedir. Ancak konu aciliyet gerektirmektedir. Avrupa yürütmesinin bugün konuşması ve bu yanlışı durdurması gerekmektedir. Beklersek çok geç olacaktır."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AP'den AB'ye İsrail'e karşı çağrı - Son Dakika

Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67’ye yükseltti Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67'ye yükseltti
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
İstanbul’a giden uçakta powerbank paniği İstanbul'a giden uçakta powerbank paniği
Maltepe’de 4 katlı binada yangın Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Maltepe'de 4 katlı binada yangın! Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
İsveç’te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool’dan teklif aldık Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool'dan teklif aldık
Burak Özçivit’ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum

16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
16:00
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
15:11
İngiltere’den video çekip Türkiye’de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim
İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim
14:53
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:56
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 16:51:26. #.0.4#
SON DAKİKA: AP'den AB'ye İsrail'e karşı çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.