AP\'den Filistin Gündemi Talebi

Avrupa Parlamentosunda (AP) farklı gruplardan milletvekilleri, işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelerin gündemden düşmemesi gerektiğini belirterek, AP'de konuya ilişkin oturum düzenlenmesini talep etti.

AP milletvekili ve Filistin ile İlişkiler Delegasyonu Başkanı Lynn Boylan, Kalkınma Komitesi Başkanı Barry Andrews, Sosyalist ve Demokratlar (S&D) Grubundan Milletvekili Cecilia Strada ve Yeşiller Partisi Milletvekili Ana Miranda, "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki acil durum ve AP'de tartışma eksikliği" başlığıyla Brüksel'deki AP binasında basın toplantısı düzenledi.

Boylan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının gündemde olduğuna ve gelecek hafta AP'de ele alınacağına işaret ederek, "Ancak gündemden düşen işgal altındaki Filistin topraklarında durum hızla kötüleşiyor." dedi.

İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarının hızla arttığına dikkati çeken Boylan, İsrail meclisinin "Filistinlilerden daha fazla toprak çalmak için yeni tasarılar" hazırladığına ve İsrail Devleti'nin desteğiyle Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından şiddetin çoğaldığına dikkati çekti.

"Gazze'de İsrail hükümeti hala Filistinlileri öldürmeye devam ediyor." diyen Boylan, İsrail'in aynı zamanda insani yardım yükümlülüklerini de yerine getirmediğini vurguladı."

AP Genel Kurulunda Aralık 2025'ten bu yana Filistin hakkında oturum düzenlenmediğinin altını çizen Boylan, "İsrail hükümetinin faaliyetleri giderek daha da aşırı bir hal alıyor. AP Başkanı'na ve grup liderlerine, gelecek hafta sadece Filistin'e odaklanacak bir oturum düzenlenmesi için çağrıda bulunuyorum." ifadesini kullandı.

"AB Komisyonu adım atamadığında, Parlamento'nun baskıyı artırması şart"

Strada ise kendilerinin Filistin'i AP Genel Kurul gündemine sokmak için sürekli olarak çaba sarf ettiklerini ancak bu konuda başarılı olamadıklarını söyledi.

"AB Komisyonu adım atamadığında, Parlamento'nun baskıyı artırması şart." ifadesini kullanan Strada, AP'nin Komisyonun koruyucusu olduğunu, vatandaşlar dahil herkesin AP'den baskıyı artırmayı istediğini dile getirdi."

AB Komisyonu ve AB Konseyinin "kırmızı çizgi" çekme konusunda sıkıntı yaşadığını ve Avrupa değerlerini tehlikeye attığını belirten Strada, AP'nin adım atması gerektiğini vurguladı.

"Avrupa, ahlaki ve ilkesel duruş sergilediğinde bunun etkisi olur"

Andrews de son 2,5 yılda Gazze'de yaşananların uluslararası insancıl hukukun ihlaline dair onlarca yıldır görülen en kötü örnek olduğunu ve ihlallerin sürdüğünü ifade etti.

AP'de bu konuda bir tartışma yürütülmemesi, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının, yaşam hakkının ve insani yardıma erişim hakkının sürekli olarak zayıflatılması nedeniyle parlamenterlerin hayal kırıklığı hissettiğini belirten Andrews, "Bu konuyu gündemde tutma çabamızdan vazgeçmememiz gerekiyor." diye konuştu.

Andrews, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 2025'te "Birliğin Durumu" konuşmasında İsrail'e karşı açıklamalarının Tel Aviv'de büyük etki yarattığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Avrupa bu meselede ahlaki ve ilkesel bir duruş sergilediğinde bunun etkisi olur. Bu nedenle asla vazgeçmemeliyiz. Bu konuyu gündeme taşımaktan yorulmamalıyız. Özellikle de şu an yaşananlar bağlamında, bunun arka planda kalmamasını, önemini korumasını sağlamalıyız."

AB üyesi 27 ülke arasında oy birliği sağlanmasının mümkün olmayacağına işaret eden Andrews, bu durumda üye ülkelerin tek başına hareket edebileceğini belirtti.

Andrews, "Her şeyi yapamamamız, hiçbir şey yapmamak için bahane olarak kullanılmamalı." dedi.

"1 dakikalık saygı duruşuna bile izin vermediler"

Miranda da "2 yıl boyunca AP'de İsrail tarafından öldürülen 80 binden fazla Filistinli için 1 dakikalık saygı duruşu istedik, buna bile izin vermediler." ifadesini kullandı.

AP'nin kişilere göre farklı standartları bulunduğunu vurgulayan Miranda, "gücün hak" olduğunu kabul etmemek ve uluslararası hukuk ihlallerini gündeme getirmek gerektiğini belirtti.