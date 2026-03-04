AP'den Filistin Gündemi Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AP'den Filistin Gündemi Talebi

AP\'den Filistin Gündemi Talebi
04.03.2026 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Parlamentosu üyeleri, işgal altındaki Filistin toprakları için oturum düzenlenmesini istedi.

Avrupa Parlamentosunda (AP) farklı gruplardan milletvekilleri, işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelerin gündemden düşmemesi gerektiğini belirterek, AP'de konuya ilişkin oturum düzenlenmesini talep etti.

AP milletvekili ve Filistin ile İlişkiler Delegasyonu Başkanı Lynn Boylan, Kalkınma Komitesi Başkanı Barry Andrews, Sosyalist ve Demokratlar (S&D) Grubundan Milletvekili Cecilia Strada ve Yeşiller Partisi Milletvekili Ana Miranda, "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki acil durum ve AP'de tartışma eksikliği" başlığıyla Brüksel'deki AP binasında basın toplantısı düzenledi.

Boylan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının gündemde olduğuna ve gelecek hafta AP'de ele alınacağına işaret ederek, "Ancak gündemden düşen işgal altındaki Filistin topraklarında durum hızla kötüleşiyor." dedi.

İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarının hızla arttığına dikkati çeken Boylan, İsrail meclisinin "Filistinlilerden daha fazla toprak çalmak için yeni tasarılar" hazırladığına ve İsrail Devleti'nin desteğiyle Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından şiddetin çoğaldığına dikkati çekti.

"Gazze'de İsrail hükümeti hala Filistinlileri öldürmeye devam ediyor." diyen Boylan, İsrail'in aynı zamanda insani yardım yükümlülüklerini de yerine getirmediğini vurguladı."

AP Genel Kurulunda Aralık 2025'ten bu yana Filistin hakkında oturum düzenlenmediğinin altını çizen Boylan, "İsrail hükümetinin faaliyetleri giderek daha da aşırı bir hal alıyor. AP Başkanı'na ve grup liderlerine, gelecek hafta sadece Filistin'e odaklanacak bir oturum düzenlenmesi için çağrıda bulunuyorum." ifadesini kullandı.

"AB Komisyonu adım atamadığında, Parlamento'nun baskıyı artırması şart"

Strada ise kendilerinin Filistin'i AP Genel Kurul gündemine sokmak için sürekli olarak çaba sarf ettiklerini ancak bu konuda başarılı olamadıklarını söyledi.

"AB Komisyonu adım atamadığında, Parlamento'nun baskıyı artırması şart." ifadesini kullanan Strada, AP'nin Komisyonun koruyucusu olduğunu, vatandaşlar dahil herkesin AP'den baskıyı artırmayı istediğini dile getirdi."

AB Komisyonu ve AB Konseyinin "kırmızı çizgi" çekme konusunda sıkıntı yaşadığını ve Avrupa değerlerini tehlikeye attığını belirten Strada, AP'nin adım atması gerektiğini vurguladı.

"Avrupa, ahlaki ve ilkesel duruş sergilediğinde bunun etkisi olur"

Andrews de son 2,5 yılda Gazze'de yaşananların uluslararası insancıl hukukun ihlaline dair onlarca yıldır görülen en kötü örnek olduğunu ve ihlallerin sürdüğünü ifade etti.

AP'de bu konuda bir tartışma yürütülmemesi, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının, yaşam hakkının ve insani yardıma erişim hakkının sürekli olarak zayıflatılması nedeniyle parlamenterlerin hayal kırıklığı hissettiğini belirten Andrews, "Bu konuyu gündemde tutma çabamızdan vazgeçmememiz gerekiyor." diye konuştu.

Andrews, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 2025'te "Birliğin Durumu" konuşmasında İsrail'e karşı açıklamalarının Tel Aviv'de büyük etki yarattığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Avrupa bu meselede ahlaki ve ilkesel bir duruş sergilediğinde bunun etkisi olur. Bu nedenle asla vazgeçmemeliyiz. Bu konuyu gündeme taşımaktan yorulmamalıyız. Özellikle de şu an yaşananlar bağlamında, bunun arka planda kalmamasını, önemini korumasını sağlamalıyız."

AB üyesi 27 ülke arasında oy birliği sağlanmasının mümkün olmayacağına işaret eden Andrews, bu durumda üye ülkelerin tek başına hareket edebileceğini belirtti.

Andrews, "Her şeyi yapamamamız, hiçbir şey yapmamak için bahane olarak kullanılmamalı." dedi.

"1 dakikalık saygı duruşuna bile izin vermediler"

Miranda da "2 yıl boyunca AP'de İsrail tarafından öldürülen 80 binden fazla Filistinli için 1 dakikalık saygı duruşu istedik, buna bile izin vermediler." ifadesini kullandı.

AP'nin kişilere göre farklı standartları bulunduğunu vurgulayan Miranda, "gücün hak" olduğunu kabul etmemek ve uluslararası hukuk ihlallerini gündeme getirmek gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AP'den Filistin Gündemi Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş enerji piyasalarını alt üst etti Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı Savaş enerji piyasalarını alt üst etti! Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı
İran ordusu, Umman’a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı İran ordusu, Umman'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı
Domenico Tedesco’dan kötü haber Domenico Tedesco'dan kötü haber
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Ünlü senatör, ABD’yi İran’da bekleyen sonu açıkça söyledi Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi
Real Madrid ve Brezilya’yı üzen sakatlık Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık
Fransa’nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya’dan Fransa'nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya'dan
Rakipleri gol atsın diye yere atan oyuncular için harekete geçildi Rakipleri gol atsın diye yere atan oyuncular için harekete geçildi
İsrail uçakları Mehrabad Havalimanı’nı harabeye çevirdi İsrail uçakları Mehrabad Havalimanı'nı harabeye çevirdi
Hürmüz Boğazı’nda kilometrelerce uzunlukta gemi kuyruğu Hürmüz Boğazı'nda kilometrelerce uzunlukta gemi kuyruğu
GKRY’den “sığınak ve erken uyarı sistemi“ açıklaması GKRY'den "sığınak ve erken uyarı sistemi" açıklaması

15:15
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle
Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
15:09
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
15:04
Hatay’da düşürülen füzeden ilk görüntü
Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü
14:53
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı
İsrail "İran helikopterini vurduk" dedi, gerçek çok başka çıktı
14:53
Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü Gerçek sonradan ortaya çıktı
Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
14:37
İran’dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
14:27
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
13:58
CHP lideri Özel’in açılışa damga vuran “Oruç“ diyaloğu: İçeceksin dedim ama...
CHP lideri Özel'in açılışa damga vuran "Oruç" diyaloğu: İçeceksin dedim ama...
13:56
Hamaney’in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi
Hamaney'in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi
13:09
İnfial yaratan BAE iddiası Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
13:00
Savaş sürerken Çin’den dikkat çeken adım Başarıyla fırlattılar
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 15:27:55. #7.13#
SON DAKİKA: AP'den Filistin Gündemi Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.