AP Milletvekilleri İsrail'e Yaptırım ve Filistin Devleti'nin Tanınmasını İstedi - Son Dakika
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AP Milletvekilleri İsrail'e Yaptırım ve Filistin Devleti'nin Tanınmasını İstedi

AP Milletvekilleri İsrail\'e Yaptırım ve Filistin Devleti\'nin Tanınmasını İstedi

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, İsrail'in Gazze'deki işlediği suçlar karşısında Avrupa Birliği (AB) yönetimini kayıtsız kalmakla suçlayarak, İsrail'e ekonomik ambargo ve bireysel yaptırımlar uygulanması, Filistin Devleti'nin tanınması, insani yardımların kesintisiz sürdürülmesi çağrısında bulundu.

27.02.2024 21:09
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Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, İsrail'in Gazze'deki işlediği suçlar karşısında Avrupa Birliği (AB) yönetimini kayıtsız kalmakla suçlayarak, İsrail'e ekonomik ambargo ve bireysel yaptırımlar uygulanması, Filistin Devleti'nin tanınması, insani yardımların kesintisiz sürdürülmesi çağrısında bulundu.

AP Genel Kurulunda "Gazze'deki savaş ve bölgedeki son gelişmeler de dahil olmak üzere ateşkese ulaşma ihtiyacı" başlıklı oturum düzenlendi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in katılması planlanan oturumda, onu temsilen AB Komisyonu'nun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic yer aldı.

Çok sayıda milletvekili, İsrail'in 4 ayı aşkın süredir Gazze'deki eylemlerini "soykırım", "etnik temizlik", "katliam" olarak tanımlarken, AB'nin üstüne düşeni yapmayarak "suç ortağı" olduğunu dile getirdi.

Milletvekilleri, AB'nin İsrail'in en büyük ticari ortağı olduğunu vurgulayarak, bu ülkeye imtiyazlar tanıyan Ortaklık Anlaşması'nın derhal iptal edilmesi gerektiğini bildirdi.

İsrail'e silah ihracatının durdurulması ve Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırımlar uygulanması gerektiğini de savunan milletvekilleri, bu yollarla İsrail'e baskı yapılması ve Refah'ta katliamın önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

Milletvekilleri, bazı üye ülkelerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) hakkındaki iddialar kanıtlanmadan bu kuruluşun finansmanını kesmiş olmasını eleştirerek, Gazze'ye insani yardımların acil ve sık olarak ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

AB ve üye ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya çağıran milletvekilleri, AB'yi tüm bunlar karşısında kayıtsız kalmakla suçladı.

AB'nin kayıtsız kalmadığını savundu

AB Komisyonu üyesi Lenarcic ise "AB, eli boş oturmuyor." dedi.

7 Ekim 2023'ten bu yana AB'nin 200 milyon avrodan fazla insani yardım sağladığını belirten Lenarcic, İsrail'e uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme, sivillerin korunması ve daha fazla sayıda sınır kapısının açılması çağrısında bulunduğu anlattı.

Lenarcic, Londra Üniversitesi ve Johns Hopkins Üniversitesi'nin ortaklaşa raporunda mevcut durumun devamı halinde 66 bin 720 insanın öleceğinin tahmin edildiğine dikkati çekerek, UNRWA'nın hayati rolüne vurgu yaptı.

"UNRWA'nın bir alternatifi yok." diye konuşan Lenarcic, Gazze'de kıtlığın ortaya çıktığını, insani erişimin giderek daha da zorlaştığını söyledi.

Lenarcic, "Ramazan, iki hafta sonra. Eğer kararlı bir şekilde harekete geçilmezse, Batı Şeria'da ve bölgede durumun daha da kontrolden çıkması yönünde ciddi bir risk var." diye konuştu.

Bu durumun Yemen'den Lübnan'a kadar daha geniş bir çatışmayı tetikleyecek olası sonuçlarından endişe ettiğinin altını çizen Lenarcic, 27 AB üyesinden 26'sının çatışmaların durdurulması konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.

Oturum seçim atmosferini yansıttı

Oturum, seçim sürecine girilmesi nedeniyle gergin tartışmalara sahne oldu.

Borrell'in AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yönelik "tamamen İsrail yanlısı duruş sergilediği" suçlaması, oturumda söz alan milletvekillerince dile getirildi.

Von der Leyen'in üyesi olduğu Avrupa Halk Partisi'nden (EPP) milletvekilleri, Borrell'in oturuma katılmayışını eleştirdi, von der Leyen'e yönelik sözlerine "siyaset malzemesi" nitelemesinde bulundu.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AP Milletvekilleri İsrail'e Yaptırım ve Filistin Devleti'nin Tanınmasını İstedi - Son Dakika

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