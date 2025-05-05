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AP Üyesi Paz'dan AB'ye Çağrı

Ana Miranda Paz, AB'ye İsrail'in soykırımına son vermesi ve Gazze'ye insani yardım göndermesi çağrısı yaptı.

05.05.2025 11:26
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Avrupa Parlamentosunun (AP) İspanyol Milletvekili ve Filistin Delegasyonu Üyesi Ana Miranda Paz, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'in soykırımına suç ortaklığını sona erdirmesi, Birlik fonlarını Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması için kullanmaya çağırdı.

Filistin konusunda AP'deki en duyarlı milletvekillerinden Paz, AA aracılığıyla AB yönetimine Gazze'deki soykırım ve ablukayla ilgili sessizliğini bozması için çağrıda bulundu.

Paz, AP'nin Filistin Delegasyonunun bir üyesi olarak Gazze halkının yanında yer aldığını belirterek, İsrail'in uyguladığı vahşeti, soykırımı ve toplu cezalandırmayı kınadığını söyledi.

İspanyol milletvekili, "İsrail, insanları öldürüyor. İsrail, soykırım yapıyor ve AP bunu kınamalı. AB, İsrail ile suç ortaklığı yapmamalı ama yapıyor. İnsanları öldürüyorlar. Hastaneleri ve üniversiteleri yok ediyorlar." diye konuştu.

Paz, AB'nin suç ortaklığına son vermesi gerektiğini vurgulayarak, İsrail'in açlığı silah olarak kullanmasına karşı ses yükseltilmesi gerektiğini kaydetti.

AP'nin aynı zamanda Kalkınma ve İnsani Yardım komitesinin bir üyesi olduğunu dile getiren Paz, "AB fonlarını insani yardım göndermek ve soykırımı durdurmak için kullanmaya çağırıyorum." dedi.

Paz, "AB gerçekten iki yüzlü." ifadesini kullandı.

3'üncü Özgürlük Filosu Koalisyonunda yer almıştı

Paz, 2015'te yola çıkan 3'üncü Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) gemisinde yer aldığına işaret ederek, "10 yıl önce Filistin'deydim. Dayanışma gösterdiğim için 10 yıl sonra bugün yine gitmek istiyorum ama (İsrail tarafından) gitmeme izin verilmiyor." diye konuştu.

İspanyol milletvekili, "Filistinlilerin yanında olmalıyız. Soykırımı durdurun. Hemen ateşkes yeniden sağlayın." çağrısını yaptı.

Paz, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan FFC'nin 2 Mayıs'ta uğradığı saldırıyı da kınamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AP Üyesi Paz'dan AB'ye Çağrı - Son Dakika

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