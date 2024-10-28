APİKAM, Yerel Dijital Arşivini Zenginleştiriyor - Son Dakika
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APİKAM, Yerel Dijital Arşivini Zenginleştiriyor

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İzmir'deki Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), dijital arşivini geliştirerek yaklaşık 300 bin belgenin yer aldığı web sitesine 100 bin belge daha eklemeyi planlıyor. Yapay zeka ile tasnif süreçlerinin hızlandırılacağı belirtildi.

28.10.2024 12:27  Güncelleme: 12:34
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(İZMİR) - Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), arşivcilik hizmetlerinde tasnif sürecini hızlandırarak yerel dijital arşivini zenginleştirdi. Tarihsel öneme sahip yaklaşık 300 bin belgenin yüklendiği www.apikam.org.tr sitesine, 100 bin belge daha eklenecek. Böylece APİKAM, Türkiye'de yerel yönetimler bazında en geniş kapsamlı yerel tarih arşivine sahip kurum olacak.

Kent kültürüne ve tarihine katkı koymayı amaçlayarak sergicilik, müzecilik, arşivcilik, eğitim çalışmaları ve kütüphanecilik alanında faaliyetler yürüten APİKAM, İzmir'in yerel tarihi için önemli bir çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda arşivcilik hizmetlerine son 5 aylık zaman diliminde büyük bir önem verilerek tasnif işlemleri hızlandırıldı. İzmir ve çevresine ilişkin tarihsel öneme sahip 300 bin belgenin dijital olarak yer aldığı www.apikam.org.tr sitesine, 100 bin belgenin daha eklenmesi planlandı. Türkiye'de yerel yönetimler alanında en zengin koleksiyona sahip APİKAM, yerel dijital arşive ulaşmak isteyen kullanıcılar için ücretsiz üyelik hizmeti veriyor.

"Yapay zekayı kullanarak tasnif işlemlerini hızlandıracağız"

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı, "APİKAM'ın en belirgin özelliklerinden biri, Türkiye'de yerel arşivler alanında en büyük arşiv koleksiyonuna sahip kurum olması. Günümüzde yaklaşık 300 bin belge, www.apikam.org adresinde kullanıcıların ve araştırmacıların erişimine açılmış durumda. Kısa süre sonra 100 bine yakın belgeyi daha arşiv sistemimizde kullanıma açacağız. Bunu daha da zenginleştirmek istiyoruz. Dijital arşivcilikte yapay zekadan faydalanarak arşiv malzemelerin çok daha kısa sürede tasnifinin yapılmasını sağlamayı, böylece daha çok malzemeyi daha kısa sürede erişime açmayı amaçlıyoruz. Üniversitelerin ilgili bölümleriyle de iş birliğine gidip değişen teknolojiyi kullanarak dijital arşiv kullanımını çok daha yaygın hale getirmek istiyoruz" dedi.

Gönüllülerin bağışları da kabul ediliyor

APİKAM koleksiyonunun en büyük parçasının, İzmir Milli Kütüphane koleksiyonuna ait süreli yayınlar grubu olduğunu belirten Saygı, "Araştırmacılar, 1877 yılından 1950 yılına kadar İzmir'de yayınlanmış tüm gazetelere www.apikam.org sitemiz üzerinden ulaşabiliyor. Koleksiyonumuzda aynı zamanda İzmir ve çevresinin Osmanlı Dönemi'ne ait mahkeme kayıtları, İzmir il yıllıkları, İzmir Belediyesi'nin meclis tutanakları, el yazmaları ve İzmir'e ilişkin tarihsel değer taşıyan her türlü arşivsel malzeme, çağdaş arşivcilik kurallarına göre tasnif edilip araştırmacıların hizmetine sunuluyor. İzmirli hemşehrilerimizin gönüllü bağışlarıyla bir arşiv koleksiyonu da oluşturuyoruz. İzmir'e ilişkin tarihsel öneme sahip belge ve objeleri dijitalleştirerek araştırmacıların hizmetine sunuyoruz. Halihazırda 400 bağışçımız oldu. Bu da mevcut koleksiyonumuzu halkta aldığımız verilerle daha da zenginleştiriyor" diye konuştu.

APİKAM dijital arşivinde 353 cilt gazete, 190 cilt dergi, 2 bin 687 cilt meclis tutanağı, 738 cilt albüm ve 233 cilt şeriyye sicili yer alıyor. Dijital arşivi web sitesi üzerinden İngilizce olarak erişime hazırlama hedefinde olan APİKAM, böylece yabancı akademisyen ve araştırmacıların İzmir'le ilgili araştırma yapmalarını sağlamayı ve kurum olarak onlarla etkileşime geçmeyi amaçlıyor.

APİKAM'da arşiv ve tasnif çalışması yapanlar, ince yapılı belgelerin tahrip olmasını engellemek için eldiven, tozlu belgelerden zarar görmemek için de maske kullanıyor.

APİKAM, Yerel Dijital Arşivini Zenginleştiriyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel APİKAM, Yerel Dijital Arşivini Zenginleştiriyor - Son Dakika

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