Ara sınav döneminde Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 24 saat hizmet verecek - Son Dakika
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Ara sınav döneminde Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 24 saat hizmet verecek

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Ara sınav döneminde Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 24 saat hizmet verecek
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Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 9-14 Kasım'da ara sınavlara hazırlanan öğrencilere 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Balkan Yerleşkesi'ndeki kütüphane bu süre boyunca çalışma alanları ve kaynak koleksiyonunu öğrencilerin kullanımına sunacak.

Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, ara sınavlara hazırlanan öğrencilere 24 saat kesintisiz hizmet verecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sınavlara daha verimli hazırlanabilmesi amacıyla Merkez Kütüphanesinin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda Balkan Yerleşkesi'nde bulunan Merkez Kütüphanesi, 9-14 Kasım tarihlerinde günün her saati öğrencilerin kullanımına açık olacak.

Öğrenciler, kütüphanenin çalışma alanlarından, kaynak koleksiyonundan, bireysel ve grup çalışma alanlarından yararlanabilecek.

Uygulamayla öğrencilerin ara sınav döneminde uygun çalışma ortamlarına kesintisiz erişiminin sağlanması amaçlanıyor.

Edirne'de 107 amatör spor kulübüne ilk yardım desteği

Edirne Belediyesi, kentte faaliyet gösteren 107 amatör spor kulübüne yönelik ilk yardım eğitiminin ardından sertifika almaya hak kazanan kulüp üyelerine ilk yardım çantası dağıttı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökce Onur Öktem, Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Muzaffer Yıldırım, kulüp yöneticileri ve ilk yardım eğitimi alan üyeler katıldı.

Törende konuşan Öktem, amatör spor kulüplerinin çocukları ve gençleri spora kazandırmak için önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Kulüplerin sınırlı imkanlarla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Öktem, belediye olarak amatör spora destek vermeye devam ettiklerini ifade etti.

İlk yardım çantalarının sporcuların güvenliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Öktem, "Sahada bir sakatlık ya da beklenmedik bir durum yaşandığında doğru malzemenin elinizin altında olması önemli. Ancak en az bunun kadar önemli olan, o anda ne yapılması gerektiğini bilmek." dedi.

Edirne ASKF Başkanı Muzaffer Yıldırım da amatör spor kulüplerine sağlanan destek dolayısıyla belediyeye teşekkür etti.

Program, ilk yardım çantalarının kulüp temsilcilerine teslim edilmesiyle sona erdi.

Arı yetiştiricileri birliği temsilcilerini ağırladı

Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, Edirne Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Topçu ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarete, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yavuz Kartal da katıldı.

Görüşmede, bölgede arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, arı yetiştiricilerinin ihtiyaçları ve sektörde karşılaşılan sorunlar ele alındı.

Arıcılık sektörünün desteklenmesine yönelik yapılabilecek çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, kurumlar arası iş birliği ve hayata geçirilebilecek ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Geldi, ziyaretlerinden dolayı Topçu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: AA
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