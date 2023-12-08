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1 kişinin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yurt dışına kaçtı - Son Dakika
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1 kişinin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yurt dışına kaçtı

İstanbul'da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı tespit edildi.

08.12.2023 - 15:01,  Güncelleme: 15:51
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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, 30 Kasım'da aracıyla çarptığı kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden oldu. Kaza sonrası serbest bırakılan Mohamud, bilirkişi raporunda kusurlu bulundu. Bu nedenler bugün hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak adresinde bulunamayan Mohamud'un 2 Aralık'ta yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

ARACIYLA ÇARPTIĞI KURYE ÖLDÜ

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarpı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 Aralık'ta hayatını kaybetti.

KAZADA KUSURLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Mohamud hakkında dün yurt dışına çıkış yasağı koyarak kurye Göçer'in ölümünden sonra polisin kaza tutanağında kusurlu olmadığı belirtilen Mohamud hakkında yeni bir değerlendirme için dosyayı bilirkişiye göndermişti. Adli trafik bilirkişisi tarafından hazırlanan ve savcılığa dün sunulan raporda, Yunus Emre Göçer'in kusuru olmadığı, Somali cumhurbaşkanının oğlunun kusurlu olduğu belirtilmişti.

1 kişinin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yurt dışına kaçmış
Yunus Emre Göçer

YAKALAMA KARARI ÇIKTI AMA YURT DIŞINA KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

Bilirkişi raporunun ardından soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Mohamed Hassan Sehıkh Mohamud hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçu kapsamında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Savcılık talebinde, "5271 sayılı CMK'nın 98/1. maddesi uyarınca şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenerek yakalandığında 24 saat içerisinde savcılıkta hazır edilerek ifadesinin alınması, ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakılmayarak soruşturmayı yürüten savcının sevk durumunu değerlendirmesi" yer aldı.

1 kişinin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yurt dışına kaçmış

Yakalama kararının ardından Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un Ataşehir'deki adresine polis gitti. Ancak Mohammed Hassan Shekh Mohamud adresinde bulamadı. Yapılan tespitler sonrası Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı belirlendi.

1 kişinin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlu yurt dışına kaçtı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Ahmet eren Kacmaz: Bunu salan hakimler tutuklanmalı adelet yerini böyle bulur kafalarına göre hüküm veriyorlar Yanıtla 6 0
  • Serkan Basar: kaçmasına göz yuman hakiminden savcısına hepsi içeri tıkılmalı ne demek yaaa cinayet işleyen birinin devletin kontrolünde sıvışması kabul edilir şey değil Yanıtla 6 0
  • Erdem Bağrıaçık: Yine yaptınız yapacağınızı ...bunuda kılıfına uydurdunuz hadi bakalim.genç kardesime Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum... Yanıtla 11 0

İstanbul, Somali, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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