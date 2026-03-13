Arama Kurtarma Köpekleri Artırılacak

ARAMA Kurtarma Köpekleri Derneği (AKKD) Başkanı Serkan Mamak, Türkiye'de yaklaşık 100 tane AFAD sertifikalı arama kurtarma köpeği olduğunu ve bu sayının artırılmasını hedeflediklerini belirterek, "Arama kurtarma köpeğinin yapabileceği işi hiçbir ekipman yapamaz" dedi.

Arama kurtarma köpekleri, Türkiye gibi deprem riski yüksek ülkelerde, afet müdahalesinin en önemli parçalarından biri olarak kabul ediliyor. 2021 yılından beri faaliyet gösteren Arama Kurtarma Köpekleri Derneği (AKKD), sertifikalı arama kurtarma köpeklerinin sayısını ve niteliğini artırmak için çalışmalarına devam ediyor. 5'i Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve 15'i Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonu (International Search and Rescue Dog Organisation-IRO) sertifikalı arama kurtarma köpeğinin bulunduğu dernekte, 12 ekip mart ayı sonunda yapılacak IRO sınavlarına hazırlanıyor.

Sınav öncesinde İzmir'e gelen, daha önce de Kahramanmaraş depremlerinde görev alan IRO Başeğitmeni Borut Modic, arama kurtarma simülasyonuyla ekiplerin yeterliliğini artırmasına katkıda bulundu. Enkazda ve doğada arama kurtarma konusunda bilgiler paylaşan Modic, deprem anında en iyi materyalin köpekler olduğunu vurguladı. Modic, arama köpeklerinin vazgeçilmez olduğunu ve asla yanılmayacağını, hiçbir ekipmanın da yerlerini tutamayacağını söyledi.

'KÖPEKLERİN BURNU ASLA ŞAŞMAZ'

Türkiye'de köpeklerin operasyona çıkabilmesi için AFAD sertifikasına sahip olması gerektiğini aktaran AKKD Başkanı Serkan Mamak, "5 köpeğimiz AFAD enkaz sertifikasına sahip. Bütün köpeklerimiz AFAD sınavlarına giriyor, nisan ayında hazır olan 3 köpeğimiz daha sınava katılacaklar. Sertifikalandırabilirsek AFAD sertifikasına sahip 8 köpeğimiz olacak" dedi.

Köpeklerin enkaz ve doğa aramalarında 20 kişinin yapamadığı işi tek başına 20 dakikada yapabildiğini söyleyen Mamak, "Özellikle teknolojiyi kullanamadığımız, dronla göremediğimiz arazilerde ya da enkazda termal kamerayla göremediğimiz bir noktada köpeklerin burnu asla şaşmaz. Bizden binlerce kat daha iyi koku alabiliyorlar ve yanılma oranları çok düşük. Çok hızlı aradıkları için de köpekler her zaman arama kurtarmanın vazgeçilmez arama unsurları" diye konuştu.

Mamak, köpeklerle 3 aylıkken çalışmaya başladıklarını da söyledi. 'Border collie', 'Malinois', 'Alman çoban', 'Labrador', 'Retriever', 'Golden Retriever' gibi ırkların arama kurtarmaya yatkın köpekler olduğunu aktaran Mamak, "Eğittiğimiz Doberman, Türkiye'deki tek AFAD sertifikalı Doberman köpektir. Farklı ırklarla da çalışabilirsiniz. Önemli olan köpeğin güdüsü, isteği ve sahibiyle olan bağı" dedi.

'KÖPEKLER ARAMA KURTARMANIN VAZGEÇİLMEZLERİDİR'

Eğittikleri arama kurtarma köpeklerinin enkaz arama ve doğa arama olarak çift branş çalıştırıldığını ifade eden Mamak, "Ağırlıklı olarak enkaz arama üzerine yoğunlaşıyoruz. Çünkü gününü, zamanını bilmediğimiz depremlerle karşı karşıyayız. Deprem olduğu zaman bizim görevimiz bulmak. Ne kadar hazır olursak daha çok kişiyi bulabiliriz" diye konuştu.

Kahramanmaraş depremlerinde yüzlerce köpeğin bölgeye geldiğini ancak yetmediğini vurgulayan Mamak, "İstanbul gibi büyük bir şehirde oluşacak bir depremde binlerce köpeğe ihtiyaç olduğunu düşünürsek, Türkiye'de arama köpeklerine çok daha fazlasına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaklaşık 100 tane AFAD sertifikalı arama kurtarma köpeği olduğunu aktaran Mamak, "IRO'da ise 3 bin köpek var. Dünya genelinde on binler civarındadır. Hepsini aynı anda buraya getirme imkanı yok. O yüzden ülkenin içerisinde nitelik ve nicelik olarak yeterli köpeği yetiştirmek önemli. Derneğimizin en önemli hedeflerinden biri arama kurtarma köpeklerinin sayısını ve niteliğini arttırmak" dedi.

Mamak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arama kurtarma köpeğinin yapabileceği işi hiçbir ekipman yapamaz. Metrelerce enkazın altında kalmış bir kazazedeyi sadece köpek bulabilir. Arama köpekleri arama kurtarmanın vazgeçilmezleridir."