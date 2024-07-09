ARAMALARDA BİNLERCE LİRALIK DÖVİZ İLE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa Gümrük Müdürlüğü'ne rüşvet operasyonu düzenledi. 139 şüpheliden 78'i hakkında gözaltı kararı verildi. belirtildi. Operasyonda 16'sı kamu personeli 77 şüphelinin yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 1'inin ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

ARAMALARDA BİNLERCE LİRALIK DÖVİZ VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 56 bin 344 dolar, 16 bin 945 euro, 52 tam altın, 56 çeyrek altın, 6 yarım altın, 135 adet gram altın, 12 bilezik, 95 sterlin ve 479 bin 400 TL ele geçirildi.

25 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin hesap hareketleri ve birbirleriyle irtibatlarının tespiti için MASAK verileri ile telefon kayıtlarının incelendiği belirtildi. Yapılan incelemelerde şüpheliler arasında son 5 yıla ait suça konu yaklaşık 25 milyon TL'lik hesap hareketi bulunduğu anlaşıldı.

MASRAF ADI ALTINDA PARA GÖNDERMİŞLER

Şüpheli gümrük müşavirliği firmaları ve çalışanları tarafından, şüpheli gümrük personeline "Masraf" adı altında para transferleri gerçekleştirildiğinin belirlendiği ifade edildi. Ayrıca rüşvet suçunun, banka transferi haricinde altın ve döviz olarak elden ödeme şeklinde yapıldığı da yürütülen takip çalışmalarında tespit edildiği bildirildi. Rüşvet suçuna konu meblağın yaklaşık 50 milyon TL civarında olduğu değerlendiriliyor.