Arap Birliği: Bölge En Tehlikeli Dönemde - Son Dakika
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Arap Birliği: Bölge En Tehlikeli Dönemde

Ebu Gayt, krizlerin karmaşıklaştığını ve barışın Filistin halkının bağımsızlığına bağlı olduğunu belirtti.

19.12.2024 19:46
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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, krizlerin karmaşık hale geldiği Arap bölgesinin çağdaş tarihinin en tehlikeli döneminden geçtiğini belirtti.

Ebu Gayt, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'nin "Gazze ve Lübnan" konulu oturumunda konuştu.

Arap coğrafyasının çağdaş tarihinin en tehlikeli döneminden geçtiğini dile getiren Ebu Gayt, bölgedeki krizlerin karmaşık hale gelerek çözümün daha zorlaştığına işaret etti.

Bölge tarihinin en eski krizinin de Filistin- İsrail çekişmesi olduğunu hatırlatan Ebu Gayt, "Bu krizin de tek bir tarifi vardır: İşgal altında acı çeken bir halkın ulusal bağımsızlık meselesidir." dedi.

Filistin meselesini iki devletli çözüm üzerinden okuyan her ülkenin de söz konusu krizi böyle gördüğünü ifade eden Ebu Gayt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gerçeği kabul etmek istemeyen işgal devleti ise sivillere karşı acımasızca saldırılarla işgali kalıcı hale getireceği ve güçle barışı sağlayacağını düşünüyor. Ancak Filistin halkı bağımsız devlet hakkını elde etmediği sürece barış olamayacak."

İsrail'in işgaliyle tüm bölge ve dünyayı sınırsız tehlikelerle karşı karşıya getirdiğini söyleyen Ebu Gayt, "İsrail'in Gazze'deki saldırılarının kurbanları sadece Filistinliler değildir, bilakis uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuktur. Bunların tümü söz konusu saldırıların kurbanlarıdır. Dünyanın uluslararası hukukla dalga geçen İsrail'e karşı acizliğinin etkileri de büyük olacak." diye konuştu.

Dünyada benzeri görülmemiş hızda yaşanan gelişmelerin beraberinde çeşitli tehlikeli zorlukları getirdiğinin altını çizen Ebu Gayt, "Etrafımızda yaşanan gelişmeler, benzer imkan ve hedeflere sahip ülkeler arasında koordinasyonu kaçınılmaz hale getiriyor. Çağın gereksinimlerine ayak uydurma ve mevcut krizlerin tünelinden çıkarak kalkınmamız için pratik politikalar oluşturmalıyız." dedi.???????

Kaynak: AA

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