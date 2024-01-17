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Arap Birliği, İran'ın Irak'ın Erbil kentine düzenlediği saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Arap Birliği, İran'ın Irak'ın Erbil kentine düzenlediği saldırıyı kınadı

Arap Birliği, İran'ın Irak'ın Erbil kentine düzenlediği saldırıyı kınadı, Somali ve Irak'ın egemenliğine yönelik ihlalleri reddetti. Arap Birliği, Etiyopya'nın Somaliland ile imzaladığı ve Somali tarafından reddedilen mutabakat zaptı ve İran'ın Irak'ın Erbil kentine düzenlediği füze saldırılarına ilişkin dışişleri bakanları düzeyinde çevrim içi iki acil toplantı düzenledi.

Arap Birliği, İran\'ın Irak\'ın Erbil kentine düzenlediği saldırıyı kınadı
17.01.2024 - 23:03,  Güncelleme: 23:04
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Arap Birliği, bakanlar düzeyinde yaptığı iki çevrim içi toplantıda İran'ın Irak'ın Erbil kentine düzenlediği saldırıyı kınadı, Somali ve Irak'ın egemenliğine yönelik ihlalleri reddetti.

Arap Birliği, Etiyopya'nın Somaliland ile imzaladığı ve Somali tarafından reddedilen mutabakat zaptı ve İran'ın Irak'ın Erbil kentine düzenlediği füze saldırılarına ilişkin dışişleri bakanları düzeyinde çevrim içi iki acil toplantı düzenledi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Somali konulu toplantıda, Etiyopya'nın Somaliland ile imzaladığı mutabakat zaptının, "Arap, Afrika ve uluslararası değişmezlere açık bir darbe ve uluslararası hukukun bariz ihlali" olduğunu söyledi.

Toplantının, Somali ile bir dayanışma mesajı içerdiğini belirten Ebu Gayt, Somali devletinin topraklarının tamamı üzerindeki egemenliğini kesin bir şekilde teyit ettiklerini yineledi.

Ebu Gayt, Somali kabinesinin, söz konusu mutabakat zaptını hükümsüz ve geçersiz sayma kararına desteğini ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Hedasi Barajı sebebiyle Etiyopya ile gerilen ilişkiler hakkında, "Tüm Arap ve uluslararası taraflar, Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı gösterme sorumluluğunu yerine getirmeli ve bu egemenliği sarsan her türlü uygulamayı reddetmelidir." diye konuştu.

Şukri, Etiyopya ile Somaliland'ın imzaladığı mutabakat zaptının, "Etiyopya'nın uluslararası hukuk kurallarını ihlal eden tek taraflı politikalarının bölgenin istikrarını etkilediğini ve ülkeler arasındaki ilişkilerde gerilimi artırdığını" ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı, "Etiyopya, bölgede huzursuzluk kaynağı haline geldi." dedi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Şeyh Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah, ülkesinin Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimi büyük bir endişeyle takip ettiğini söyledi.

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Somaliland, nihai anlaşmanın imzalanmasıyla Etiyopya'nın kendisini tanıyacağını duyurmuştu.

Somali hükümeti, Etiyopya'nın, Somaliland'le denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.

İran'ın, Erbil'e yönelik saldırısı

Arap Birliği, İran'ın Irak'ın Erbil kentine yönelik saldırılarının ele alındığı ikinci toplantıda, söz konusu saldırıları kınayan bir kararı kabul etti.

Kararda, "Çok sayıda masum vatandaşın ölümüne ve sivil alanların tahrip edilmesine neden olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin maruz kaldığı saldırının şiddetle kınandığı ve bu saldırının Irak'ın egemenliğine karşı açık bir saldırı olarak değerlendirildiğine" yer verildi.

İran'ın saldırısına ilişkin öne sürdüğü gerekçelerin kınandığı kararda, bu gerekçelerin hiçbir ülkeye başka bir ülkenin egemenliğini ihlal etme hakkı vermediğinin altı çizildi.

IKBY Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA
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