Arap Birliği Konseyi, BMGK'ye İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmaya zorlaması çağrısında bulundu

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Arap Birliği Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İsrail'i Gazze'deki saldırılarını durdurmaya zorlaması çağrısında bulundu.

Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arap Birliği Konseyinde daimi delegeler düzeyinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ele alındı.

Moritanya liderliğinde düzenlenen toplantıda BM'nin 7'nci maddesi doğrultusunda İsrail'in ateşkese bağlı kalmasını sağlayacak karar alınması çağrısında bulunuldu.

BMGK'den de İsrail'i Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmaya zorlaması ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini sağlamasının talep edildiği toplantıda, bunun da BM'nin 7. maddesinin yanı sıra BMGK'nin ilgili kararları ve uluslararası insancıl hukuk doğrultusundaki mekanizmayla olması gerektiğine işaret edildi.

Konseyin açıklamasında, İsrail'in Refah şehrine kara harekatı başlatmasının feci sonuçlarının olacağı ve bunun sonucunda Filistinlilerin acımasız katliamlara maruz kalacağı ve zorla yerlerinden edileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada İsrail'in, Güvenlik Konseyinin "ramazanda derhal ateşkes" kararına uymayı reddetmesi, Suriye topraklarına saldırılarını tekrarlaması ve Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları ile Uluslararası Adalet Divanının özellikle Gazze Şeridi'nin tamamına engelsiz insani yardım sağlanması konusunda 26 Ocak ve 28 Mart tarihli kararlarında emrettiği geçici tedbirlere uymaması kınandı.

Gazze'de ateşkes çabalarının desteklenmesi çağrısı

Konseyin açıklamasında, İsrail'e silah desteği veren ülkeler başta olmak üzere uluslararası topluma Gazze Şeridi'nin yeniden inşası konusundaki sorumluluklarını üstlenmeleri, 17 bine yakın yetimin bakımı için uluslararası fon kurmaları ve ampute çocuklara tıbbi ve psikolojik desteği bir an önce sağlamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Konseyin Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes sağlanması ve hayatın normale döndürülmesi amacıyla Mısır ve Katar'ın yürüttüğü ortak çabaları desteklediği vurgulandı.

Riyad'da 11 Kasım 2023'te düzenlenen olağanüstü Arap ve İslam ortak zirvesinde "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yansımalarıyla mücadele için Mısır'ın attığı tüm adımların desteklenmesi ve Gazze Şeridi'ne acil, sürdürülebilir ve yeterli bir şekilde yardım ulaştırılmasına yönelik çabaların desteklenmesi" yönünde alınan karara işaret edilen açıklamada, Mısır'ın ulusal güvenliğini savunmak amacıyla attığı adımların da desteklendiği kaydedildi.