Arap Birliği'nden Lübnan-İsrail Ateşkesi'ne Destek

16.04.2026 23:46
Arap Birliği ve Körfez ülkeleri, Trump'ın Lübnan ile İsrail arasında duyurduğu ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Suudi Arabistan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan ile İsrail arasında duyurduğu 10 günlük ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşıladı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın Lübnan ile İsrail arasında bu akşam itibariyle 10 günlük ateşkesin başlayacağı yönündeki duyurusundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bu olumlu adımın Lübnan halkının acılarını dindirmesi temennisinde bulunan Ebu Gayt, bu ateşkes mutabakatı için bazı Arap ülkelerinin sarf ettiği çabaları takdir etti.

Tarafların ateşkese bağlı kalmasının önemine dikkati çeken Ebu Gayt, Lübnan'da kalıcı ateşkes için bu duyurunun oldukça olumlu bir adım olduğunu ifade etti.

Ebu Gayt, Lübnan makamlarının ülke topraklarının tümü üzerinde devlet egemenliğini sağlama yönünde atacağı her adıma desteklerini teyit etti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de yaptığı açıklamada, iki ülke arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Budeyvi, KİK ülkelerinin Lübnan'ın yanında durma yönündeki değişmez tutumunun altını çizerek, Cumhurbaşkanı Avn, Başbakan Selam ve Meclis Başkanı Berri'nin kararlarına desteklerini aktardı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ilgili Trump tarafından duyurulan ateşkes mutabakatına dikkat çekildi.

Trump'ın duyurduğu ateşkesin memnuniyetle karşılandığı açıklamada, Lübnan'da Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın yanı sıra Başbakan Nevvaf Selam ve Meclis Başkanı Nebih Berri'nin "üstlendiği olumlu rol" takdir edildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Lübnan'da silahların devlet ve meşru kurumlarıyla sınırlı tutulması, atılacak reform adımları ve ülkenin güvenliği ile toprak bütünlüğünü koruyacak çabalarının" desteklendiğine işaret edildi.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "Bu akşam itibariyle Lübnan ile İsrail arasında ateşkes sağlandığına dair Trump tarafından yapılan duyuruyu memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

ABD'nin bu yönde sarf ettiği çabaların takdir edildiği açıklamada, tarafların ateşkesin içeriğine bağlı kalmasının önemine vurgu yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes memnuniyetle karşılandı ve ABD'nin çabaları takdir edildi.

Söz konusu ateşkes mutabakatının bölge istikrarı için olumlu bir adım olması temennisinde bulunulan açıklamada, bölgedeki gerilimin daha fazla artmaması için uluslararası etkin koordinasyon sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

BAE'nin bu aşamada Lübnan'ın yanında yer aldığına işaret edilen açıklamada, "Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması ve terör gruplarının çözülmesi yönünde atılacak adımlara" destekleri aktarıldı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da Trump'ın ateşkesle ilgili duyurusuna ilişkin açıklamasında, Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn, Başbakan Selam ve Meclis Başkanı Berri'nin olumlu rolüne vurgu yapıldı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan 10 günlük ateşkesin memnuniyetle karşılandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ürdün, Lübnan devletinin tüm toprakları üzerinde egemenliğini tesis etme, silahları devletle sınırlandırma, ülke kaynaklarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çabalara desteğini teyit ediyor."

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Lübnan'ın (TSİ) bu gece 00.00'da başlayacak 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

