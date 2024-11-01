Arap Birliği'nden UNRWA'ya Destek Çağrısı

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Arap Birliği daimi temsilcilerinin, İsrail Meclisinin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme kararını görüşmek üzere gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda "bu karara BM'de karşı karar alınması" çağrısı yapıldı.

Ürdün'ün talebiyle Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği Genel Merkezinde düzenlenen olağanüstü toplantının akabinde bir bildiri yayımlandı.

Arap ülkelerinin BM temsilcilerinden "UNRWA'nın kurulmasına karar veren makam olarak BM Genel Kurulu'ndan, İsrail'in bu tehlikeli kararının yansımalarını görüşmek üzere özel bir oturum yapmasını talep etmek için dost ülkelerin büyükelçileri ve BM Genel Sekreterliği ile koordinasyon kurmaları" istendi.

Bildiride, BM'den İsrail'in söz konusu kararıyla ilgili "karşı karar" alması talep edildi.

Bildiride ayrıca, Arap Parlamentosu, Arap ülkeleri parlamentoları ve Parlamentolararası Birliğe "UNRWA'nın faaliyetlerini durdurma kararını iptal etmesi için İsrail Meclisine baskı yapma ve İsrail'in Parlamentolararası Birlik'teki üyeliğinin dondurulmasına yönelik adım atma" çağrısında bulunuldu.

Filistinli mülteciler sorunu çözülene, bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulana kadar UNRWA'nın rolünden vazgeçilemeyeceği kaydedilen bildiride, UNRWA'ya, kendi faaliyet bölgelerindeki (Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze) çalışmalarına devam edebilmesi için gerekli siyasi ve mali desteğin sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

İsrail Meclisinin, UNRWA'nın Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören "yasa dışı" yasa tasarısını onaylamasının kınandığı vurgulanan bildiride, bu tasarının, Ajansa yönelik sistematik hedef alma kampanyası ile onu siyasi olarak bitirme çalışmasının bir devamı olduğu kaydedildi.

Bildiride, işgalci güç tarafından alınan kararların, Filistinli mültecilerin geri dönüş ve tazminat haklarını garanti altına alan BM kararlarını hükümsüz kılamayacağı vurgulandı.

İsrail Meclisi, 28 Ekim'de UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamıştı.