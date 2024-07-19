Arap Birliği ve Suudi Arabistan, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Filistin işgalini kınayan görüşünü memnuniyetle karşıladı

Güncel

Arap Birliği ile Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Irak ve Kuveyt, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve işgalin derhal sonlandırılması gerektiğini belirten Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) danışma görüşünü memnuniyetle karşıladı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, UAD'nın danışma görüşüne ilişkin, "Karar, Filistin davasına destek verenler için mantıklı ve doğal görünse de aslında önemli bir hukuki dayanak oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında "ırkçı uygulamalarla yürüttüğü vahşeti ve insan haklarını ihlal etmesini kanıtlamaya ihtiyaç olmadığını" belirten Ebu Gayt, "Ancak, bu karar hukuki açıdan İsrail'in boş iddialarını susturmaya yönelik ikna edici bir kanıt niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Ebu Gayt, UAD'nin danışma görüşünün "hukuki ve ahlaki açıdan önemli bir ağırlık taşıdığını" vurgulayarak, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki "ırkçılığı ve işgali sonlandırması gerektiğini" kaydetti.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, UAD'nin danışma görüşünün memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Filistin halkının 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını güvence altına alacak şekilde Filistin meselesinin adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşması için pratik ve inandırıcı adımların atılmasının gerekliliği vurgulandı.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, UAD'nin görüşünün "Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının ihlalini temsil ettiği" ve "memnuniyetle karşılandığı" belirtildi.

"İsrail'in hukuk dışı işgale bir an önce son vermesi gerektiği" kaydedilen açıklamada, "Yeni yerleşim birimi faaliyetleri derhal durdurulmalı ve tüm yerleşim birimleri boşaltılmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Mısır, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyinden işgal altındaki bölgelerde "İsrail'in varlığının sona erdirilmesi konusunda gerekli tedbirlerin almasını" istedi.

Ürdün

Ürdün Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, UAD'nin İsrail işgalini "hukuka aykırı" olarak nitelendiren tavsiye niteliğindeki görüşünü memnuniyetle karşılayarak, Tel Aviv'e Filistin topraklarındaki varlığını sona erdirmesi ve İsrail'in sorumlu tutulması çağrısında bulunuldu.

Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız, egemen bir devlet kurma hakkını desteklemeye yönelik uluslararası iradeyi ve uluslararası hukuku yansıtan bu tarihi istişari görüşün önemine vurgu yapılan açıklamada, tüm ülkelerin, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarını işgal etmesinden kaynaklanan durumu tanımamakla yükümlü olduğu hatırlatıldı.

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, UAD'nin işgal altındaki Filistin topraklarında Filistin halkının haklarını etkileyen görüşünün memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Filistin topraklarında ve Orta Doğu bölgesinde istikrarın yeniden tesis edilmesini amaçlayan çabaları artırmak için UAD tarafından verilen tarihi karara saygı duyulmasının ve burada yer alan hukuki unsurların kabul edilmesinin önemi" vurgulandı.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu UAD'nin görüşünün memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Kuveyt'in kardeş Filistin halkının kendi bağımsız devletini kurma ve Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurma isteklerini gerçekleştirmek için uluslararası toplumun tüm hukuki, siyasi ve ahlaki görevlerini yerine getirmesi gerektiği teyit edildi.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıkladı

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam, halka açık oturumda, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıkladı.

UAD, Lahey'deki oturumda İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıklarken işgal altındaki Filistin topraklarının parçalanmış ayrı bölgeler değil, "tek bir bölgesel birim" olduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze'de işgalci güç konumunda olduğunu belirten UAD, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da işgalci olduğunu ortaya koydu.

UAD, ayrıca İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline "en kısa sürede son vermesi" gerektiğini belirterek, tüm devletlerin de İsrail'in işgal ettiği topraklardaki varlığını hukuki olarak tanımama, yardım veya destek sağlamamakla "yükümlü olduğunu" dile getirdi.