Arap Koordinasyon Grubu'ndan 10 Milyar Dolar Taahhüt - Son Dakika
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Arap Koordinasyon Grubu'ndan 10 Milyar Dolar Taahhüt

Arap Koordinasyon Grubu, çölleşme ve kuraklıkla mücadele için 2030'a kadar 10 milyar dolar destek sözü verdi.

04.12.2024 01:16
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Arap Koordinasyon Grubu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 16. Taraflar Konferansı'nda (COP16), 2030 yılına kadar çölleşme ve kuraklıkla mücadele için 10 milyar dolar destek sözü verdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre grup, üye kurumların başkanlarının yayınladığı ortak bildiride, 2030 yılına kadar arazi kötüleşmesi, çölleşme ve kuraklık gibi kritik zorlukların üstesinden gelmek için 10 milyar dolara kadar taahhütte bulundu.

Açıklamada, bu meblağın, toprakların iyileştirilmesi çabalarını desteklemek, iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı artırmak ve risk altındaki bölgelerde doğaya uyumlu kalkınmayı teşvik etmek için kullanılacağı ve grubun Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Afrika Sahil Bölgesi'nde ortaklıkları güçlendirme çabasında olacağı aktarıldı.

Bildiride görüşlerine yer verilen ve Arap Koordinasyon Grubu adına açıklama yapan İslam Kalkınma Bankası Grubu Başkanı Dr. Muhammed El-Casir, "Grubun 10 milyar dolarlık taahhüdü, çağımızın en acil sorunlarından bazılarını çözme konusundaki ortak kararlılığı teyit ediyor." dedi.

Arap Koordinasyon Grubu; Abu Dabi Kalkınma Fonu, Afrika'daki Arap Ekonomik Kalkınma Bankası, Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu, Körfez Arap Ülkeleri Kalkınma Programı, Arap Para Fonu, İslam Kalkınma Bankası, Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu, Katar Kalkınma Fonu ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'ndan oluşuyor.

"Toprağımız. Geleceğimiz" sloganıyla düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 16. Taraflar Konferansı'na (COP16) 196 ülkeden temsilciler, Avrupa Birliği, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları katılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arap Koordinasyon Grubu'ndan 10 Milyar Dolar Taahhüt - Son Dakika

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