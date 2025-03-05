Arap Ülkeleri Barış Gücü Talep Etti - Son Dakika
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Arap Ülkeleri Barış Gücü Talep Etti

Mısır'da Arap Zirvesi, BM'den Batı Şeria ve Gazze'ye barış gücü konuşlandırmasını istedi.

05.03.2025 00:16
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Mısır'da bir araya gelen Arap ülkelerinin temsilcileri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine Batı Şeria ve Gazze'de uluslararası barış gücü konuşlandırılması çağrısında bulundu.

Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği tarafından düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı.

Sonuç bildirisinde, Filistin devletinin hayata geçirilmesine yönelik siyasi sürecin bir parçası olarak, BM Güvenlik Konseyine Batı Şeria ve Gazze'de uluslararası barış gücü konuşlandırılması çağrısı yapıldı.

Bildiride, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci ve üçüncü aşamalarının tamamlanmasının da en yüksek öncelik olduğu vurgulandı.

Müslümanların Mescid-i Aksa'ya ulaşımına izin verilmesi talep edilen bildiride Arap ülkeleri, Filistinlilerin Batı Şeria'daki kamplarından ve kentlerinden zorla göç ettirilmesine yönelik her türlü girişimi reddettiklerini kaydetti.

İsrail'in Suriye'de işgal ettiği yerlerden çekilmesi çağrısı

Bildiride, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve topraklarına yönelik işgali de kınanırken uluslararası toplum ve BM Güvenlik Konseyinden İsrail'i geri çekilmeye zorlamak için derhal harekete geçmeleri talep edildi.

Filistinlilerin "hangi isim ve şart altında olursa olsun" zorla göç ettirilmesinin reddedildiği bildiride, bunun "soykırım suçunun" bir parçası olarak değerlendirilmesini incelemek üzere bir Arap hukuk komisyonu görevlendirildiği duyuruldu.

Bildiride, Filistin halkının zorla göç ettirilmesi veya Filistin topraklarının herhangi bir kısmının ilhak edilmesine yönelik her türlü girişimin bölgeyi çatışmalara sürükleyeceği ve istikrar şansını baltalayacağı uyarısı yapıldı.

İsrail'in siyasi hedeflerine ulaşmak amacıyla abluka ve sivil halkı aç bırakma silahını kullanmasının reddedildiği bildiride, (Binyamin) Netanyahu hükümetinin Gazze'ye yardımların girişini durdurma kararı kınandı.

Kaynak: AA

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