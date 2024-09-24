Arap Ülkeleri'nden İsrail Saldırılarına Tepki - Son Dakika
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Arap Ülkeleri'nden İsrail Saldırılarına Tepki

Suudi Arabistan, BAE, Ürdün ve Mısır, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını kınadı ve endişe duydu.

24.09.2024 03:46
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Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Mısır, İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılara karşı olduklarını ve yaşananlardan endişe duyduklarını ifade etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan topraklarında yaşanan güvenlik gelişmelerinin büyük endişeyle izlendiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede şiddet alanının genişlemesinin, bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik yansımaları konusunda uyarı yapıldı.

BAE Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılardan endişe edildiği kaydedildi.

Kan akmasını önlemek adına uluslararası çabaların bir araya gelmesi gerektiği belirtilen açıklamada, sivillerin güvenlik içinde olmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Ayrıca anlaşmazlıkların, şiddet yerine, çatışma ve gerginlik dilinden uzakta diplomasi yoluyla çözülmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise yaptığı açıklamada, Lübnan'ın yanında yer aldıklarını belirtirken, "İsrail saldırılarının dizginlenmesi" çağrısı yaptı.

Safedi, X hesabından yaptığı paylaşımda, vakit geçmeden bölgedeki gerginliğin durdurulması ve uluslararası çevrelere İsrail'in saldırganlığının dizginlenmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan Ürdün haber ajansı Petra, Kral 2. Abdullah'ın Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesi yaptığını ve ülkesinin, Lübnan'ın yanında yer aldığını söylediğini aktardı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı ise Lübnan'a yönelik İsrail'in yürüttüğü tehlikeli gerginliği kınadı.

Bakanlık, X platformundan yaptığı açıklamada, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu yüzlerce Lübnanlının ölümüne neden olan geniş çaplı askeri "operasyonları" kınadığını duyurdu.

Mısır'ın, Lübnan'ın egemenliği ve topraklarına yönelik herhangi bir ihlale tam olarak karşı olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası güçler ve Birleşmiş Milletler'e, İsrail'in bölgedeki gerginliği tırmandırmasının durdurulması için derhal müdahale etme çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arap Ülkeleri'nden İsrail Saldırılarına Tepki - Son Dakika

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